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Москва и Бангкок ведут подготовку документов по сотрудничеству в космосе

Москва и Бангкок ведут подготовку документов по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 21.11.2022

Москва и Бангкок ведут подготовку документов по сотрудничеству в космосе

Москва и Бангкок ведут подготовку документов по сотрудничеству в космосе, заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. РИА Новости, 21.11.2022

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва и Бангкок ведут подготовку документов по сотрудничеству в космосе, заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин."Космос для нас не новая тема. Мы достаточно давно взаимодействуем с таиландскими партнёрами. Сейчас готовятся двусторонние документы по линии ведомств, по линии нашего Роскосмоса и соответствующего ведомства в Таиланде", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Также, отметил дипломат, Таиланд является весьма крупным инвестором в российский агропром."Таиландская сторона продолжает размышлять над новыми направлениями, в том числе и в плане инвестирования в нашу экономику, в сельское хозяйство", - добавил Томихин.

https://ria.ru/20221117/orel-1832303044.html

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бангкок

таиланд

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москва, бангкок, таиланд, роскосмос, космос - риа наука, россия