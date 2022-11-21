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Москва и Бангкок ведут подготовку документов по сотрудничеству в космосе
Москва и Бангкок ведут подготовку документов по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 21.11.2022
Москва и Бангкок ведут подготовку документов по сотрудничеству в космосе
Москва и Бангкок ведут подготовку документов по сотрудничеству в космосе, заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:11
2022-11-21T11:11
2022-11-21T11:11
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва и Бангкок ведут подготовку документов по сотрудничеству в космосе, заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин."Космос для нас не новая тема. Мы достаточно давно взаимодействуем с таиландскими партнёрами. Сейчас готовятся двусторонние документы по линии ведомств, по линии нашего Роскосмоса и соответствующего ведомства в Таиланде", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Также, отметил дипломат, Таиланд является весьма крупным инвестором в российский агропром."Таиландская сторона продолжает размышлять над новыми направлениями, в том числе и в плане инвестирования в нашу экономику, в сельское хозяйство", - добавил Томихин.
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москва, бангкок, таиланд, роскосмос, космос - риа наука, россия
Москва, Бангкок, Таиланд, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Россия
Москва и Бангкок ведут подготовку документов по сотрудничеству в космосе
Посол Томихин: Москва и Бангкок ведут подготовку документов по сотрудничеству в космосе