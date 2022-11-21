https://ria.ru/20221121/koronavirus-1833020058.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 24 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 24 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 24 пациента с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 83 случая COVID-19, госпитализировано 24 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:27
2022-11-21T11:27
2022-11-21T11:51
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 83 случая COVID-19, госпитализировано 24 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 83, госпитализировано 24 человека, выздоровело 13 человек за сутки, семь человек умерло", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье был выявлен 181 новый случай COVID-19.
https://ria.ru/20221119/koronavirus-1832694417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:27 21.11.2022 (обновлено: 11:51 21.11.2022)
В Подмосковье за сутки госпитализировали 24 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 83 новых случая COVID-19, умерли семь человек