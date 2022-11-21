https://ria.ru/20221121/koronavirus-1833019099.html
В России за сутки госпитализировали 448 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 448 больных COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2022
В России за сутки госпитализировали 448 больных COVID-19
Более 4,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 55 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:25
2022-11-21T11:25
2022-11-21T11:25
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 4,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 55 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 448 человек, на 30,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 16 субъектах, снижение - в 51 регионе, ситуация не изменилась в 18 субъектах."Выздоровело за сутки 4164 человека, или на 6,3% меньше в сравнении с 20 ноября 2022 года. Выявлено 4662 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 55 человек", - говорится в сообщении.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,8 и снизился на 6,3%. Рост числа госпитализаций произошел в 26 субъектах, в том числе в 12 - более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 24,78 и увеличился на 0,3%. Рост заболеваемости отмечен в 40 субъектах, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 448 больных COVID-19
В России за сутки выявили 4662 новых случая COVID-19, умерли 55 человек
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Более 4,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 55 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 448 человек, на 30,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 16 субъектах, снижение - в 51 регионе, ситуация не изменилась в 18 субъектах.
"Выздоровело за сутки 4164 человека, или на 6,3% меньше в сравнении с 20 ноября 2022 года. Выявлено 4662 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 55 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,8 и снизился на 6,3%. Рост числа госпитализаций произошел в 26 субъектах, в том числе в 12 - более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 24,78 и увеличился на 0,3%. Рост заболеваемости отмечен в 40 субъектах, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране.