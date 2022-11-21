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В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 697 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:25
2022-11-21T11:25
2022-11-21T11:25
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 697 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 697, госпитализированы 159 человека, выздоровели 533 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 808 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 247 332 случая коронавируса, выздоровели 3 055 952 человека, умерли 46 866 человек.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 697 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек