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Южная Корея обсудила с Россией и Китаем проблему пуска ракет КНДР - РИА Новости, 21.11.2022
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Южная Корея обсудила с Россией и Китаем проблему пуска ракет КНДР
Южная Корея обсудила с Россией и Китаем проблему пуска ракет КНДР - РИА Новости, 21.11.2022
Южная Корея обсудила с Россией и Китаем проблему пуска ракет КНДР
Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил по телефону проблему Северной Кореи с послами КНР... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:32
2022-11-21T11:32
в мире
корейский полуостров
андрей куликов
оон
китай
россия
совет безопасности оон
южная корея
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СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил по телефону проблему Северной Кореи с послами КНР и РФ в Сеуле и попросил содействия этих стран в преддверии заседания Совбеза ООН по КНДР.Ким Гон разъяснил послу России Андрею Кулику и послу КНР Син Хаймину позицию Сеула, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты в пятницу является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и "значительной провокацией", которая угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове, а также в Северо-Восточной Азии и международном сообществе, и подчеркнул необходимость того, чтобы международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН, объединилось и быстро приняло "решительные контрмеры". Он также заявил, что на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в понедельник международное сообщество должно единогласно спросить с КНДР за этот пуск."Ким Гон обратился с просьбой к постоянным членам Совета Безопасности ООН, Китаю и России, об активном сотрудничестве и попросил их сыграть конструктивную роль, чтобы Северная Корея воздержалась от дополнительных провокаций и вернулась к диалогу", - говорится в сообщении МИД.Отмечается, что послы согласились с важностью мира и стабильности на Корейском полуострове и во всем регионе и подтвердили намерение своих стран играть конструктивную роль в мирном урегулировании проблемы Корейского полуострова.КНДР в пятницу в 10.14 по местному времени (04.14 мск) произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты в сторону Японского моря. По заявлению Северной Кореи ракета типа "Хвасон-17" пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра и попала в намеченную акваторию в Японском море. Время полета составило 4135 секунд (почти 69 минут). В Токио подтвердили, что МБР упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.По данным Южной Кореи, дальность полета ракеты составила тысячу километров, высота полета примерно шесть тысяч километров, а максимальная скорость - примерно 22 Маха, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу минобороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи в воскресенье назвала пуски ракет Пхеньяна "вынужденными мерами по самозащите" и "неприкосновенным суверенным правом" Северной Кореи, и заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, который "попустительствует" попыткам США и их союзников оказать давление на КНДР в СБ ООН является "марионеткой США".
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в мире, корейский полуостров, андрей куликов, оон, китай, россия, совет безопасности оон, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Корейский полуостров, Андрей Куликов, ООН, Китай, Россия, Совет Безопасности ООН, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
11:32 21.11.2022
 
Южная Корея обсудила с Россией и Китаем проблему пуска ракет КНДР

Спецпредставитель Южной Кореи Ким Гон обсудил с послами России и Китая пуск ракет КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил по телефону проблему Северной Кореи с послами КНР и РФ в Сеуле и попросил содействия этих стран в преддверии заседания Совбеза ООН по КНДР.
Ким Гон разъяснил послу России Андрею Кулику и послу КНР Син Хаймину позицию Сеула, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты в пятницу является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и "значительной провокацией", которая угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове, а также в Северо-Восточной Азии и международном сообществе, и подчеркнул необходимость того, чтобы международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН, объединилось и быстро приняло "решительные контрмеры". Он также заявил, что на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в понедельник международное сообщество должно единогласно спросить с КНДР за этот пуск.
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"Ким Гон обратился с просьбой к постоянным членам Совета Безопасности ООН, Китаю и России, об активном сотрудничестве и попросил их сыграть конструктивную роль, чтобы Северная Корея воздержалась от дополнительных провокаций и вернулась к диалогу", - говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что послы согласились с важностью мира и стабильности на Корейском полуострове и во всем регионе и подтвердили намерение своих стран играть конструктивную роль в мирном урегулировании проблемы Корейского полуострова.
КНДР в пятницу в 10.14 по местному времени (04.14 мск) произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты в сторону Японского моря. По заявлению Северной Кореи ракета типа "Хвасон-17" пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра и попала в намеченную акваторию в Японском море. Время полета составило 4135 секунд (почти 69 минут). В Токио подтвердили, что МБР упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.
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По данным Южной Кореи, дальность полета ракеты составила тысячу километров, высота полета примерно шесть тысяч километров, а максимальная скорость - примерно 22 Маха, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу минобороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.
Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи в воскресенье назвала пуски ракет Пхеньяна "вынужденными мерами по самозащите" и "неприкосновенным суверенным правом" Северной Кореи, и заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, который "попустительствует" попыткам США и их союзников оказать давление на КНДР в СБ ООН является "марионеткой США".
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В миреКорейский полуостровАндрей КуликовООНКитайРоссияСовет Безопасности ООНЮжная КореяКНДР (Северная Корея)
 
 
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