Рейтинг@Mail.ru
НАТО стремится затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил Карасин - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/konflikt-1833194595.html
НАТО стремится затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил Карасин
НАТО стремится затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил Карасин - РИА Новости, 21.11.2022
НАТО стремится затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил Карасин
Высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации на Украине говорят о том, что он хочет затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил глава... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:03
2022-11-21T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
григорий карасин
йенс столтенберг
украина
россия
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_224b99f283b91cfebfe5eff0bd1fd71a.jpg
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации на Украине говорят о том, что он хочет затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Выступая в Мадриде на заседании парламентской ассамблеи НАТО, Столтенберг отметил, что организация хочет добиться приемлемого для Украины мирного урегулирования, поэтому она должна продолжать военную помощь Киеву."Последние высказывания генсека НАТО Столтенберга являются подтверждением его параноидального стремления к затягиванию России в конфликт как можно дальше. А это он трактует в качестве причины расширения поставок Киеву военного снаряжения и оружия", - написал политик в своем Telegram-канале.По мнению Карасина, ответ на вопрос, кто же в данном случае должен называться "партией войны", очевиден.
https://radiosputnik.ria.ru/20221121/zelenskiy-1833164947.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e28486c561482b444ab549b8a2c82581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, григорий карасин, йенс столтенберг, украина, россия, киев, нато, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Григорий Карасин, Йенс Столтенберг, Украина, Россия, Киев, НАТО, Совет Федерации РФ
20:03 21.11.2022
 
НАТО стремится затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил Карасин

Карасин: у НАТО параноидальное стремление затянуть Россию в конфликт как можно дальше

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации на Украине говорят о том, что он хочет затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Выступая в Мадриде на заседании парламентской ассамблеи НАТО, Столтенберг отметил, что организация хочет добиться приемлемого для Украины мирного урегулирования, поэтому она должна продолжать военную помощь Киеву.
"Последние высказывания генсека НАТО Столтенберга являются подтверждением его параноидального стремления к затягиванию России в конфликт как можно дальше. А это он трактует в качестве причины расширения поставок Киеву военного снаряжения и оружия", - написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Карасина, ответ на вопрос, кто же в данном случае должен называться "партией войны", очевиден.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 18:00В мире
Зеленский снова призвал принять Украину в НАТО и ЕС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГригорий КарасинЙенс СтолтенбергУкраинаРоссияКиевНАТОСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала