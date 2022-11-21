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НАТО стремится затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил Карасин
НАТО стремится затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил Карасин - РИА Новости, 21.11.2022
НАТО стремится затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил Карасин
Высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации на Украине говорят о том, что он хочет затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил глава... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:03
2022-11-21T20:03
2022-11-21T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
григорий карасин
йенс столтенберг
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нато
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации на Украине говорят о том, что он хочет затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Выступая в Мадриде на заседании парламентской ассамблеи НАТО, Столтенберг отметил, что организация хочет добиться приемлемого для Украины мирного урегулирования, поэтому она должна продолжать военную помощь Киеву."Последние высказывания генсека НАТО Столтенберга являются подтверждением его параноидального стремления к затягиванию России в конфликт как можно дальше. А это он трактует в качестве причины расширения поставок Киеву военного снаряжения и оружия", - написал политик в своем Telegram-канале.По мнению Карасина, ответ на вопрос, кто же в данном случае должен называться "партией войны", очевиден.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Григорий Карасин, Йенс Столтенберг, Украина, Россия, Киев, НАТО, Совет Федерации РФ
НАТО стремится затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил Карасин
Карасин: у НАТО параноидальное стремление затянуть Россию в конфликт как можно дальше