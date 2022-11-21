https://ria.ru/20221121/kndr-1833185118.html

КНДР закономерно реагирует на учения США, заявил зампостпреда России в ООН

КНДР закономерно реагирует на учения США, заявил зампостпреда России в ООН - РИА Новости, 21.11.2022

КНДР закономерно реагирует на учения США, заявил зампостпреда России в ООН

КНДР, проводя ракетные испытания, закономерно реагирует на масштабные учения США и их союзников в регионе, заявила заместитель постоянного представителя РФ при... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:24

2022-11-21T19:24

2022-11-21T19:24

в мире

анна евстигнеева

линда томас-гринфилд

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россия

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совет безопасности оон

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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. КНДР, проводя ракетные испытания, закономерно реагирует на масштабные учения США и их союзников в регионе, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.КНДР на прошлой неделе произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты в сторону Японского моря. По заявлению Северной Кореи, ракета типа "Хвасон-17" пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра и попала в намеченную акваторию в Японском море."Мы вновь становимся заложниками порочного круга, который хорошо известен нам в контексте данной проблематики. США и их союзники в регионе проводят широкомасштабные учения, КНДР закономерно реагирует, а затем мы встречаемся здесь, чтобы все это обсудить", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН."Такая логика страдает тем, что с каждым новым кругом позиции сторон и их действия становятся все более вызывающими, все более опасными для международного мира и безопасности", - предупредила она.Причиной происходящего зампостпреда РФ назвала "стремление Вашингтона принудить Пхеньян к одностороннему разоружению с помощью санкционного и силового давления".Евстигнеева также объяснила позицией США то, что СБ ООН не находит в себе силы для реагирования должным образом и содействия разрядке на Корейском полуострове.Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Китай в блокировании реакции на северокорейские ракетные испытания по линии Совета Безопасности.

https://ria.ru/20221121/koreya-1833021871.html

https://ria.ru/20221118/kndr-1832531844.html

сша

россия

японское море

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в мире, анна евстигнеева, линда томас-гринфилд, сша, россия, японское море, совет безопасности оон, оон