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Глава МИД КНДР назвала генсека ООН "марионеткой" США - РИА Новости, 21.11.2022
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Глава МИД КНДР назвала генсека ООН "марионеткой" США
Глава МИД КНДР назвала генсека ООН "марионеткой" США - РИА Новости, 21.11.2022
Глава МИД КНДР назвала генсека ООН "марионеткой" США
Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи раскритиковала генсека ООН Антониу Гутерреша за предвзятость в суждениях о проблеме Корейского полуострова и назвала его... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T05:18
2022-11-21T05:18
в мире
антониу гутерреш
сша
корейский полуостров
оон
совет безопасности оон
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи раскритиковала генсека ООН Антониу Гутерреша за предвзятость в суждениях о проблеме Корейского полуострова и назвала его "марионеткой" США, передает в понедельник северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Восемнадцатого ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опять назвал наше законное и справедливое пользование правом на самозащиту в ответ на серьезную военную угрозу США "провокацией". В последнее время мне периодически кажется, что он является членом Белого дома или госдепартамента США. Выражаю сильное сожаление, что генеральный секретарь Гутерреш, забыв свое призвание - придерживаться цели и принципов Устава ООН, которые говорят твердо придерживаться справедливости, объективности и равноправности во всех вопросах, занимает такую несравненно жалкую позицию", - заявила Чхве Сон Хи.Она добавила, что Гутеррешу стоит рассматривать проблему Корейского полуострова "объективно", ведь он знает, что коалиционные силы во главе с США в течение года одно за другим проводят в регионе "провокационные ядерные военные учения с участием стратегических ядерных вооружений", что и привело к нынешней конфронтации."Мы уже прояснили, что в нестабильной обстановке безопасности на Корейском полуострове и вокруг него, сложившейся из-за опасных действий США и их сателлитов в плане военного сотрудничества против КНДР, мы были вынуждены принять необходимые меры по самозащите. Мы направили ясный сигнал о том, что, если США не желают катастрофических последствий, им не стоит вести себя легкомысленно. Однако генеральный секретарь ООН прилепил ярлык провокатора на нас, а не на США… То, что генсек ООН попустительствует попыткам США и их сателлитов оказать давление на нас рассмотрением в СБ ООН нашего неприкосновенного пользования суверенными правами, свидетельствует о том, что он является марионеткой США", - заявила министр.Чхве Сон Хи подчеркнула, что для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе международное сообщество должно активнее высказываться о необходимости прекращения "провокационных действий" США в регионе, которые и являются "источником всех бед". Она также напомнила, что КНДР следит за действиями США и СБ ООН и готова к реагированию.
https://ria.ru/20221118/kndr-1832580058.html
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сша
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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в мире, антониу гутерреш, сша, корейский полуостров, оон, совет безопасности оон, кндр (северная корея)
В мире, Антониу Гутерреш, США, Корейский полуостров, ООН, Совет Безопасности ООН, КНДР (Северная Корея)
05:18 21.11.2022
 
Глава МИД КНДР назвала генсека ООН "марионеткой" США

Глава МИД КНДР осудила генсека ООН за предвзятость и назвала его "марионеткой" США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПарк фонтанов Мансудэ в Пхеньяне
Парк фонтанов Мансудэ в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Парк фонтанов Мансудэ в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи раскритиковала генсека ООН Антониу Гутерреша за предвзятость в суждениях о проблеме Корейского полуострова и назвала его "марионеткой" США, передает в понедельник северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Восемнадцатого ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опять назвал наше законное и справедливое пользование правом на самозащиту в ответ на серьезную военную угрозу США "провокацией". В последнее время мне периодически кажется, что он является членом Белого дома или госдепартамента США. Выражаю сильное сожаление, что генеральный секретарь Гутерреш, забыв свое призвание - придерживаться цели и принципов Устава ООН, которые говорят твердо придерживаться справедливости, объективности и равноправности во всех вопросах, занимает такую несравненно жалкую позицию", - заявила Чхве Сон Хи.
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 17:49
Белый дом призвал Китай повлиять на КНДР для прекращения ракетных пусков
Она добавила, что Гутеррешу стоит рассматривать проблему Корейского полуострова "объективно", ведь он знает, что коалиционные силы во главе с США в течение года одно за другим проводят в регионе "провокационные ядерные военные учения с участием стратегических ядерных вооружений", что и привело к нынешней конфронтации.
"Мы уже прояснили, что в нестабильной обстановке безопасности на Корейском полуострове и вокруг него, сложившейся из-за опасных действий США и их сателлитов в плане военного сотрудничества против КНДР, мы были вынуждены принять необходимые меры по самозащите. Мы направили ясный сигнал о том, что, если США не желают катастрофических последствий, им не стоит вести себя легкомысленно. Однако генеральный секретарь ООН прилепил ярлык провокатора на нас, а не на США… То, что генсек ООН попустительствует попыткам США и их сателлитов оказать давление на нас рассмотрением в СБ ООН нашего неприкосновенного пользования суверенными правами, свидетельствует о том, что он является марионеткой США", - заявила министр.
Чхве Сон Хи подчеркнула, что для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе международное сообщество должно активнее высказываться о необходимости прекращения "провокационных действий" США в регионе, которые и являются "источником всех бед". Она также напомнила, что КНДР следит за действиями США и СБ ООН и готова к реагированию.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 10:26
В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР
 
В миреАнтониу ГутеррешСШАКорейский полуостровООНСовет Безопасности ООНКНДР (Северная Корея)
 
 
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