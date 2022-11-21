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Посол Франции в КНР заявил о возможном пути преодоления кризиса на Украине
Посол Франции в КНР заявил о возможном пути преодоления кризиса на Украине - РИА Новости, 21.11.2022
Посол Франции в КНР заявил о возможном пути преодоления кризиса на Украине
Европа и Китай смотрят на украинский кризис с разных позиций, однако они могут совместно работать над способами сокращения негативных последствий событий на... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:32
2022-11-21T08:32
2022-11-21T08:32
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Европа и Китай смотрят на украинский кризис с разных позиций, однако они могут совместно работать над способами сокращения негативных последствий событий на Украине в глобальном масштабе, заявил изданию Global Times посол Франции в КНР Лоран Били."Несмотря на то, что Европа и Китай смотрят на (события - ред.)... на Украине с разных точек зрения, есть пространство для договоренностей о способах сокращения ее негативных последствий в глобальном масштабе", - заявил Били в интервью газете, опубликованном в воскресенье.Он отметил, что "европейцы и китайцы разделяют общую приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности Украины".По его словам, опираясь на эту общую позицию, "возможны диалог и сотрудничество между Европой и Китаем по украинскому кризису"."Продовольственная безопасность, являющаяся серьезной проблемой для развивающихся стран, остается еще одним вопросом, на котором мы должны сосредоточиться.... Весь мир пострадал от роста стоимости сельскохозяйственных товаров, вызванного резким падением экспорта", - указал французский дипломат.
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в мире, китай, европа, украина, франция, цены на нефть
В мире, Китай, Европа, Украина, Франция, Цены на нефть
Посол Франции в КНР заявил о возможном пути преодоления кризиса на Украине
Посол Франции Били: Европа и КНР могут совместно сократить последствия кризиса на Украине
ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Европа и Китай смотрят на украинский кризис с разных позиций, однако они могут совместно работать над способами сокращения негативных последствий событий на Украине в глобальном масштабе, заявил изданию Global Times посол Франции в КНР Лоран Били.
"Несмотря на то, что Европа и Китай смотрят на (события - ред.)... на Украине с разных точек зрения, есть пространство для договоренностей о способах сокращения ее негативных последствий в глобальном масштабе", - заявил Били в интервью газете, опубликованном в воскресенье.
Он отметил, что "европейцы и китайцы разделяют общую приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности Украины".
По его словам, опираясь на эту общую позицию, "возможны диалог и сотрудничество между Европой и Китаем по украинскому кризису".
"Продовольственная безопасность, являющаяся серьезной проблемой для развивающихся стран, остается еще одним вопросом, на котором мы должны сосредоточиться.... Весь мир пострадал от роста стоимости сельскохозяйственных товаров, вызванного резким падением экспорта", - указал французский дипломат.