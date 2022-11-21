https://ria.ru/20221121/kitay-1832986760.html

Посол Франции в КНР заявил о возможном пути преодоления кризиса на Украине

Посол Франции в КНР заявил о возможном пути преодоления кризиса на Украине - РИА Новости, 21.11.2022

Посол Франции в КНР заявил о возможном пути преодоления кризиса на Украине

Европа и Китай смотрят на украинский кризис с разных позиций, однако они могут совместно работать над способами сокращения негативных последствий событий на... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:32

2022-11-21T08:32

2022-11-21T08:32

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китай

европа

украина

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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Европа и Китай смотрят на украинский кризис с разных позиций, однако они могут совместно работать над способами сокращения негативных последствий событий на Украине в глобальном масштабе, заявил изданию Global Times посол Франции в КНР Лоран Били."Несмотря на то, что Европа и Китай смотрят на (события - ред.)... на Украине с разных точек зрения, есть пространство для договоренностей о способах сокращения ее негативных последствий в глобальном масштабе", - заявил Били в интервью газете, опубликованном в воскресенье.Он отметил, что "европейцы и китайцы разделяют общую приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности Украины".По его словам, опираясь на эту общую позицию, "возможны диалог и сотрудничество между Европой и Китаем по украинскому кризису"."Продовольственная безопасность, являющаяся серьезной проблемой для развивающихся стран, остается еще одним вопросом, на котором мы должны сосредоточиться.... Весь мир пострадал от роста стоимости сельскохозяйственных товаров, вызванного резким падением экспорта", - указал французский дипломат.

https://ria.ru/20221117/vstrecha-1832171182.html

https://ria.ru/20221120/ssha-1832944746.html

китай

европа

украина

франция

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в мире, китай, европа, украина, франция, цены на нефть