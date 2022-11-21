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Фильм "Достоевский межконтинентальный" покажут на кинофестивале в ЮАР - РИА Новости, 21.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221121/kinofestival-1833105739.html
Фильм "Достоевский межконтинентальный" покажут на кинофестивале в ЮАР
Фильм "Достоевский межконтинентальный" покажут на кинофестивале в ЮАР - РИА Новости, 21.11.2022
Фильм "Достоевский межконтинентальный" покажут на кинофестивале в ЮАР
Документальный фильм "Достоевский межконтинентальный", созданный совместными усилиями стран BRICS, примет участие в международном кинофестивале в ЮАР 24 ноября, РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:56
2022-11-21T17:16
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Документальный фильм "Достоевский межконтинентальный", созданный совместными усилиями стран BRICS, примет участие в международном кинофестивале в ЮАР 24 ноября, сообщила пресс-служба TV BRICSКартина была снята к юбилею Федора Достоевского и показывает актуальность фигуры классика, его творчества и философского наследия для международного сообщества. В 2021 году фильм получил Гран-при I международного кинофестиваля "Свидание с Россией."Фильм объединенной редакции TV BRICS "Достоевский межконтинентальный" будет представлен в конкурсной программе четвертого по счету кинофестиваля Ekurhuleni International Film Festival (прим. ред. EIFF) 2022", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в этом году на EIFF было подано более 3 тысяч заявок.В рамках фестиваля местные и международные кинопроизводители смогут посетить мастер-классы, обучающие семинары и рабочие встречи, направленные на развитие кинематографа.EIFF – Международный кинофестиваль в Экурхулени был официально запущен в Южной Африке 25 июня 2016 года. Благодаря участию в фестивале участники налаживают контакты с местными и международными вещательными компаниями.
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федор достоевский, юар, россия, брикс, кино и сериалы, что посмотреть , новости культуры
Культура, Федор Достоевский, ЮАР, Россия, БРИКС, Кино и сериалы, что посмотреть , Новости культуры
15:56 21.11.2022 (обновлено: 17:16 21.11.2022)
 
Фильм "Достоевский межконтинентальный" покажут на кинофестивале в ЮАР

Документальный фильм "Достоевский межконтинентальный" покажут на кинофестивале в ЮАР

© TV BRICS/YoutubeКадр из документального фильма "Достоевский межконтинентальный"
Кадр из документального фильма Достоевский межконтинентальный
© TV BRICS/Youtube
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Документальный фильм "Достоевский межконтинентальный", созданный совместными усилиями стран BRICS, примет участие в международном кинофестивале в ЮАР 24 ноября, сообщила пресс-служба TV BRICS
Картина была снята к юбилею Федора Достоевского и показывает актуальность фигуры классика, его творчества и философского наследия для международного сообщества. В 2021 году фильм получил Гран-при I международного кинофестиваля "Свидание с Россией.
"Фильм объединенной редакции TV BRICS "Достоевский межконтинентальный" будет представлен в конкурсной программе четвертого по счету кинофестиваля Ekurhuleni International Film Festival (прим. ред. EIFF) 2022", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в этом году на EIFF было подано более 3 тысяч заявок.
В рамках фестиваля местные и международные кинопроизводители смогут посетить мастер-классы, обучающие семинары и рабочие встречи, направленные на развитие кинематографа.
EIFF – Международный кинофестиваль в Экурхулени был официально запущен в Южной Африке 25 июня 2016 года. Благодаря участию в фестивале участники налаживают контакты с местными и международными вещательными компаниями.
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