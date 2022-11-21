https://ria.ru/20221121/kinofestival-1833105739.html

Фильм "Достоевский межконтинентальный" покажут на кинофестивале в ЮАР

Фильм "Достоевский межконтинентальный" покажут на кинофестивале в ЮАР - РИА Новости, 21.11.2022

Фильм "Достоевский межконтинентальный" покажут на кинофестивале в ЮАР

Документальный фильм "Достоевский межконтинентальный", созданный совместными усилиями стран BRICS, примет участие в международном кинофестивале в ЮАР 24 ноября, РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:56

2022-11-21T15:56

2022-11-21T17:16

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юар

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Документальный фильм "Достоевский межконтинентальный", созданный совместными усилиями стран BRICS, примет участие в международном кинофестивале в ЮАР 24 ноября, сообщила пресс-служба TV BRICSКартина была снята к юбилею Федора Достоевского и показывает актуальность фигуры классика, его творчества и философского наследия для международного сообщества. В 2021 году фильм получил Гран-при I международного кинофестиваля "Свидание с Россией."Фильм объединенной редакции TV BRICS "Достоевский межконтинентальный" будет представлен в конкурсной программе четвертого по счету кинофестиваля Ekurhuleni International Film Festival (прим. ред. EIFF) 2022", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в этом году на EIFF было подано более 3 тысяч заявок.В рамках фестиваля местные и международные кинопроизводители смогут посетить мастер-классы, обучающие семинары и рабочие встречи, направленные на развитие кинематографа.EIFF – Международный кинофестиваль в Экурхулени был официально запущен в Южной Африке 25 июня 2016 года. Благодаря участию в фестивале участники налаживают контакты с местными и международными вещательными компаниями.

https://ria.ru/20221027/soyuzmultfilm-1827167047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

федор достоевский, юар, россия, брикс, кино и сериалы, что посмотреть , новости культуры