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В Киеве дети будут учиться в школе во время светового промежутка дня

В Киеве дети будут учиться в школе во время светового промежутка дня - РИА Новости, 21.11.2022

В Киеве дети будут учиться в школе во время светового промежутка дня

Обучение в школах Киева в связи с отключением электричества будет происходить в световой промежуток дня – с 9.00 до 16.00 часов, сообщили в киевской городской... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:34

2022-11-21T18:34

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Обучение в школах Киева в связи с отключением электричества будет происходить в световой промежуток дня – с 9.00 до 16.00 часов, сообщили в киевской городской государственной администрации."В условиях отключения света офлайн-обучение в школах продлится в световой промежуток дня – с 9.00 до 16.00. Для детей начальных классов – до уроков и после них будут работать группы продленного дня", - говорится в Telegram-канале администрации. Ученики, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому проработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте.После окончания осенних каникул за парты в очном формате вернулись 111,5 тысячи школьников из почти 236,4 тысячи детей, которые находятся в Киеве. Зимние каникулы продлятся в столице Украины с 26 декабря до 27 января. В это время школы будут прогревать минимально для сохранения системы отопления, а учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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в мире, владимир зеленский, киев, украина