https://ria.ru/20221121/kiev-1833050565.html

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 21.11.2022

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, сообщили в украинской энергокомпании YASNO. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:49

2022-11-21T12:49

2022-11-21T12:49

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, сообщили в украинской энергокомпании YASNO."По указанию НЭК "Укрэнерго" в Киеве применяются экстренные аварийные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется", - говорится в сообщении на сайте компании.Ранее Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, Харькове и их областях. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, дтэк, ситуация в днр и лнр