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В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/kiev-1833050565.html
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 21.11.2022
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, сообщили в украинской энергокомпании YASNO. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:49
2022-11-21T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
дтэк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, сообщили в украинской энергокомпании YASNO."По указанию НЭК "Укрэнерго" в Киеве применяются экстренные аварийные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется", - говорится в сообщении на сайте компании.Ранее Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, Харькове и их областях. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, киев, украина, дтэк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, ДТЭК, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:49 21.11.2022
 
В Киеве ввели экстренные отключения света

Украинская компания YASNO ввела экстренные отключения электроэнергии в Киеве

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, сообщили в украинской энергокомпании YASNO.
"По указанию НЭК "Укрэнерго" в Киеве применяются экстренные аварийные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется", - говорится в сообщении на сайте компании.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, Харькове и их областях. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 18:03
Энергетики призвали украинцев покинуть страну ради экономии электричества
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаДТЭКСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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