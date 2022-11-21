https://ria.ru/20221121/kholoda-1833210752.html
В ВОЗ предположили, сколько украинцев покинут дома с наступлением холодов
В ВОЗ предположили, сколько украинцев покинут дома с наступлением холодов - РИА Новости, 21.11.2022
В ВОЗ предположили, сколько украинцев покинут дома с наступлением холодов
Два-три миллиона украинцев покинут свои дома с наступлением холодов, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:13
2022-11-21T21:13
2022-11-21T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
ханс клюге
киев
украина
воз
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ЦЮРИХ, 21 ноя - РИА Новости. Два-три миллиона украинцев покинут свои дома с наступлением холодов, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, находящийся с визитом в Киеве."Мы ожидаем, что еще два-три миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. Они столкнутся с уникальными проблемами в области здравоохранения, включая респираторные инфекции, такие как COVID-19, пневмония и грипп, а также серьезный риск заболевания дифтерией и корью среди недостаточно вакцинированных групп населения", - сказал Клюге на брифинге, который транслировался в соцсетях бюро ВОЗ.Он добавил, что с наступлением холодов некоторые жители Украины будут вынуждены отапливать дома углем, использовать генераторы, работающие на дизельном топливе, или электрические обогреватели."Это сопряжено с рисками для здоровья, включая воздействие токсичных веществ, которые вредны для детей, пожилых людей и лиц с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также случайные ожоги и травмы", - отметил Клюге.
https://ria.ru/20221121/kiev-1833050565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, ханс клюге, киев, украина, воз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Ханс Клюге, Киев, Украина, ВОЗ
В ВОЗ предположили, сколько украинцев покинут дома с наступлением холодов
ВОЗ ожидает, что два-три миллиона украинцев покинут свои дома с наступлением холодов
ЦЮРИХ, 21 ноя - РИА Новости. Два-три миллиона украинцев покинут свои дома с наступлением холодов, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, находящийся с визитом в Киеве.
"Мы ожидаем, что еще два-три миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. Они столкнутся с уникальными проблемами в области здравоохранения, включая респираторные инфекции, такие как COVID-19, пневмония и грипп, а также серьезный риск заболевания дифтерией и корью среди недостаточно вакцинированных групп населения", - сказал Клюге на брифинге, который транслировался в соцсетях бюро ВОЗ.
Он добавил, что с наступлением холодов некоторые жители Украины
будут вынуждены отапливать дома углем, использовать генераторы, работающие на дизельном топливе, или электрические обогреватели.
"Это сопряжено с рисками для здоровья, включая воздействие токсичных веществ, которые вредны для детей, пожилых людей и лиц с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также случайные ожоги и травмы", - отметил Клюге.