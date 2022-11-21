https://ria.ru/20221121/kholoda-1833210752.html

В ВОЗ предположили, сколько украинцев покинут дома с наступлением холодов

В ВОЗ предположили, сколько украинцев покинут дома с наступлением холодов - РИА Новости, 21.11.2022

В ВОЗ предположили, сколько украинцев покинут дома с наступлением холодов

Два-три миллиона украинцев покинут свои дома с наступлением холодов, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:13

2022-11-21T21:13

2022-11-21T21:13

специальная военная операция на украине

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ЦЮРИХ, 21 ноя - РИА Новости. Два-три миллиона украинцев покинут свои дома с наступлением холодов, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, находящийся с визитом в Киеве."Мы ожидаем, что еще два-три миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. Они столкнутся с уникальными проблемами в области здравоохранения, включая респираторные инфекции, такие как COVID-19, пневмония и грипп, а также серьезный риск заболевания дифтерией и корью среди недостаточно вакцинированных групп населения", - сказал Клюге на брифинге, который транслировался в соцсетях бюро ВОЗ.Он добавил, что с наступлением холодов некоторые жители Украины будут вынуждены отапливать дома углем, использовать генераторы, работающие на дизельном топливе, или электрические обогреватели."Это сопряжено с рисками для здоровья, включая воздействие токсичных веществ, которые вредны для детей, пожилых людей и лиц с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также случайные ожоги и травмы", - отметил Клюге.

https://ria.ru/20221121/kiev-1833050565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, ханс клюге, киев, украина, воз