https://ria.ru/20221121/khakery-1832975893.html

Эксперты сообщили о взломах компаний из-за уязвимости почты Microsoft

Эксперты сообщили о взломах компаний из-за уязвимости почты Microsoft - РИА Новости, 21.11.2022

Эксперты сообщили о взломах компаний из-за уязвимости почты Microsoft

Десятки компаний в России были взломаны с августа 2022 года через уязвимость сервера рабочей почты Microsoft Exchange; в результате инцидентов хакеры похищали... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T03:38

2022-11-21T03:38

2022-11-21T03:38

технологии

россия

microsoft corporation

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Десятки компаний в России были взломаны с августа 2022 года через уязвимость сервера рабочей почты Microsoft Exchange; в результате инцидентов хакеры похищали внутреннюю переписку организации, а затем требовали выкуп за непубликацию украденных данных, сообщили РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE."С августа 2022 года десятки российских организаций были взломаны через уязвимость сервера рабочей почты Microsoft Exchange. Жертвами стали в основном представители малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.Хакеры атаковали компании с помощью специальной утилиты, позволяющей получить email всех пользователей организации и список контактов, а затем выгрузить все переписки вместе с файлами, прикрепленными к письмам, выяснили эксперты.Компании узнавали о том, что их взломали, когда сотрудники получали письмо от security4real@proton.me. Злоумышленники писали точечно группе сотрудников атакованной организации. В письме говорилось об оплате якобы оказанных услуг аудита безопасности, но в действительности имелся в виду выкуп - сумма, которую нужно было заплатить, чтобы хакер не опубликовал украденную информацию. В некоторых письмах эта сумма достигала 10 тысяч долларов, указали эксперты."Жертвами хакеров стали компании, которые не смогли вовремя установить последние обновления безопасности на сервер Microsoft Exchange, хотя об этой уязвимости и ее устранении известно еще с осени 2021 года", - прокомментировал директор департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз BI.ZONE Теймур Хеирхабаров. Такие атаки лишний раз напоминают о важности своевременного закрытия изъянов в периметре кибербезопасности компании, добавил он.

https://ria.ru/20221117/meta-1832316089.html

https://ria.ru/20221119/onlayn-shoping-1832683554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, microsoft corporation, безопасность