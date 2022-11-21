Рейтинг@Mail.ru
Бывшее подразделение KFC в России сменило название - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/kfc-1832987684.html
Бывшее подразделение KFC в России сменило название
Бывшее подразделение KFC в России сменило название - РИА Новости, 21.11.2022
Бывшее подразделение KFC в России сменило название
Российская "дочка" Yum! Restaurants, которая владеет брендом сети быстрого питания KFC, сменила название перед продажей, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:46
2022-11-21T10:05
экономика
россия
kfc
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826668170_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_2f966fb7a876ec5fd549e181ff80c9ad.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российская "дочка" Yum! Restaurants, которая владеет брендом сети быстрого питания KFC, сменила название перед продажей, следует из данных ЕГРЮЛ.Теперь ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" называется "Юнирест".В октябре американская Yum! Brands подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис" при условии ребрендинга и сохранения рабочих мест для всей российской команды. Сообщалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По словам источника РИА Новости в компании, с декабря планируется поэтапно запускать их в Москве, Московской области и Югре.На прошлой неделе ФАС получила от "Смарт Сервис" ходатайство о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Позже один из собственников компании Константин Котов заявил, что сделку рассчитывают закрыть до конца года, после чего предприятие ждет ребрендинг.Yum! Brands в начале марта приостановила работу в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. Но это не касалось заведений, работающих по франшизе, а таких более тысячи.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands порядка 50 тысяч ресторанов в более чем 150 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
https://ria.ru/20221028/kfc-1827415928.html
https://realty.ria.ru/20221025/kfc-1826617494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826668170_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_cfd9f61482184d73f89b5e0790090d23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, kfc, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, KFC, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
08:46 21.11.2022 (обновлено: 10:05 21.11.2022)
 
Бывшее подразделение KFC в России сменило название

Бывшее подразделение KFC в России сменило название на "Юнирест"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВывеска ресторана KFC в Москве
Вывеска ресторана KFC в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вывеска ресторана KFC в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российская "дочка" Yum! Restaurants, которая владеет брендом сети быстрого питания KFC, сменила название перед продажей, следует из данных ЕГРЮЛ.
Теперь ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" называется "Юнирест".
Ресторан быстрого питания KFC - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 09:49
Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип
В октябре американская Yum! Brands подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис" при условии ребрендинга и сохранения рабочих мест для всей российской команды. Сообщалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По словам источника РИА Новости в компании, с декабря планируется поэтапно запускать их в Москве, Московской области и Югре.
На прошлой неделе ФАС получила от "Смарт Сервис" ходатайство о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Позже один из собственников компании Константин Котов заявил, что сделку рассчитывают закрыть до конца года, после чего предприятие ждет ребрендинг.
Yum! Brands в начале марта приостановила работу в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. Но это не касалось заведений, работающих по франшизе, а таких более тысячи.
Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands порядка 50 тысяч ресторанов в более чем 150 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
Посетители в ресторане KFC - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 13:48
Новый владелец KFC в России максимально сохранит меню
 
ЭкономикаРоссияKFCФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала