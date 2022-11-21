https://ria.ru/20221121/kfc-1832987684.html

Бывшее подразделение KFC в России сменило название

Бывшее подразделение KFC в России сменило название - РИА Новости, 21.11.2022

Бывшее подразделение KFC в России сменило название

Российская "дочка" Yum! Restaurants, которая владеет брендом сети быстрого питания KFC, сменила название перед продажей, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:46

2022-11-21T08:46

2022-11-21T10:05

экономика

россия

kfc

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российская "дочка" Yum! Restaurants, которая владеет брендом сети быстрого питания KFC, сменила название перед продажей, следует из данных ЕГРЮЛ.Теперь ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" называется "Юнирест".В октябре американская Yum! Brands подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис" при условии ребрендинга и сохранения рабочих мест для всей российской команды. Сообщалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По словам источника РИА Новости в компании, с декабря планируется поэтапно запускать их в Москве, Московской области и Югре.На прошлой неделе ФАС получила от "Смарт Сервис" ходатайство о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Позже один из собственников компании Константин Котов заявил, что сделку рассчитывают закрыть до конца года, после чего предприятие ждет ребрендинг.Yum! Brands в начале марта приостановила работу в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. Но это не касалось заведений, работающих по франшизе, а таких более тысячи.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands порядка 50 тысяч ресторанов в более чем 150 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

https://ria.ru/20221028/kfc-1827415928.html

https://realty.ria.ru/20221025/kfc-1826617494.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, kfc, федеральная антимонопольная служба (фас россии)