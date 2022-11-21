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США отслеживают сообщения о казни российских военнопленных, завил Госдеп - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/kazn-1833192050.html
США отслеживают сообщения о казни российских военнопленных, завил Госдеп
США отслеживают сообщения о казни российских военнопленных, завил Госдеп - РИА Новости, 21.11.2022
США отслеживают сообщения о казни российских военнопленных, завил Госдеп
США отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву, заявила... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:52
2022-11-21T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
донбасс
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. США отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву, заявила американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак."Вы спросили о видео, которые появились на выходных. Мы, очевидно, отслеживаем их весьма пристально. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной мере применимы ко всем сторонам – как стране-агрессору, так и обороняющемуся государству", - сказала дипломат на брифинге для СМИ."Но применительно к войне на Украине, эквивалентность на этом и заканчивается", - утверждает она."Мы бы призвали Украину продолжать следовать своим международным обязательствам в этом конфликте. И, во-вторых, мы продолжаем подчеркивать важность того, чтобы все стороны конфликта придерживались международного права или сталкивались с последствиями", - добавила дипломат.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221121/konflikt-1833194595.html
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в мире, сша, россия, донбасс, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Донбасс, Государственный департамент США
19:52 21.11.2022 (обновлено: 22:22 21.11.2022)
 
США отслеживают сообщения о казни российских военнопленных, завил Госдеп

Посол США Ван Шаак: Вашингтон отслеживает сообщения о расстреле ВСУ российских пленных

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. США отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву, заявила американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак.
"Вы спросили о видео, которые появились на выходных. Мы, очевидно, отслеживаем их весьма пристально. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной мере применимы ко всем сторонам – как стране-агрессору, так и обороняющемуся государству", - сказала дипломат на брифинге для СМИ.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 20:03Специальная военная операция на Украине
НАТО стремится затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил Карасин
"Но применительно к войне на Украине, эквивалентность на этом и заканчивается", - утверждает она.
"Мы бы призвали Украину продолжать следовать своим международным обязательствам в этом конфликте. И, во-вторых, мы продолжаем подчеркивать важность того, чтобы все стороны конфликта придерживались международного права или сталкивались с последствиями", - добавила дипломат.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
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