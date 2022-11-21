https://ria.ru/20221121/kazn-1833192050.html

США отслеживают сообщения о казни российских военнопленных, завил Госдеп

США отслеживают сообщения о казни российских военнопленных, завил Госдеп - РИА Новости, 21.11.2022

США отслеживают сообщения о казни российских военнопленных, завил Госдеп

США отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву, заявила... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:52

2022-11-21T19:52

2022-11-21T22:22

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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. США отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву, заявила американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак."Вы спросили о видео, которые появились на выходных. Мы, очевидно, отслеживаем их весьма пристально. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной мере применимы ко всем сторонам – как стране-агрессору, так и обороняющемуся государству", - сказала дипломат на брифинге для СМИ."Но применительно к войне на Украине, эквивалентность на этом и заканчивается", - утверждает она."Мы бы призвали Украину продолжать следовать своим международным обязательствам в этом конфликте. И, во-вторых, мы продолжаем подчеркивать важность того, чтобы все стороны конфликта придерживались международного права или сталкивались с последствиями", - добавила дипломат.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.

https://ria.ru/20221121/konflikt-1833194595.html

https://ria.ru/20221121/kndr-1833185118.html

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в мире, сша, россия, донбасс, государственный департамент сша