https://ria.ru/20221121/kazaki-1833180277.html

Осенний призыв, сборы и воспитание молодежи обсудили в ВсКО

Осенний призыв, сборы и воспитание молодежи обсудили в ВсКО - РИА Новости, 21.11.2022

Осенний призыв, сборы и воспитание молодежи обсудили в ВсКО

Вопросы проведения осеннего призыва, военно-полевые сборы и участие в специальной военной операции рассматривались на заседании штаба Всероссийского казачьего... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:07

2022-11-21T19:07

2022-11-21T19:08

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Вопросы проведения осеннего призыва, военно-полевые сборы и участие в специальной военной операции рассматривались на заседании штаба Всероссийского казачьего общества (ВсКО) в режиме видео-конференц-связи. Участники также обсудили создание учебных казачьих групп в вузах, сообщает пресс-служба ВсКО.Всероссийский атаман, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Долуда, первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко, заместитель по госслужбе Валерий Ефремов, начальник отдела по патриотическому воспитанию, развитию казачьего образования и традиционной казачьей культуры Александр Ожеред, лидер Союза казачьей молодежи Василий Кошмар обсудили с атаманами войсковых, отдельских, окружных, юртовых, районных и первичных казачьих обществ России проблемные аспекты рассматриваемых вопросов.В приоритете – формирование казачьих добровольческих отрядовАтаман Всероссийского казачьего общества сделал акцент на том, что казачье общество любого уровня является войсковым, а казаки в первую очередь – это воины и во вторую – пахари.Казачий генерал напомнил, что в специальной военной операции приняло и принимает участие с учетом мобилизации и ротации более 14 тыс. казаков. Так, Кубанское войсковое казачье общество сформировало три добровольческих казачьих отряда (два отряда "Кубань" и один – имени атамана Чепеги); Оренбургское войсковое казачье общество – два добровольческих казачьих отряда (("Ермак и "Форштадт"), в одном из них ("Ермак") участвуют казаки Волжского войска); Приморское окружное казачье общество Уссурийского войска – два отряда "Тигр"; Черноморское войсковое казачье общество сформировало добровольческий казачий отряд "Таврида"; Терское войсковое казачье общество – отряд "Терек". Поднялись на защиту Родины и подставили плечо казаки Всевеликого войска Донского, Центрального, Забайкальского, Енисейского, Сибирского войсковых казачьих обществ, окружных казачьих обществ Санкт-Петербурга и Калининграда. Также казаки выполняют боевые задачи в составе 6-го казачьего полка имени атамана Платова и 208-го казачьего полка.Отдельно атаман Всероссийского казачьего общества обратился к атаманскому корпусу, к правлению Иркутского войскового казачьего общества, в котором не наблюдается никакого движения в сторону образования добровольческого казачьего отряда, несения госслужбы, воспитания казачьей молодежи, развития казачьего образования.– Никаких позитивных изменений в Иркутском войсковом казачьем обществе нет. В нем на сегодняшний день самая плачевная ситуация и обстановка. Возникает вопрос: почему от Иркутского войскового казачьего общества в зоне боевых действий – только четыре человека? Почему в Уссурийском казачьем обществе на бумаге числятся 17, а на деле – только четыре реестровых казачьих общества, которые действительно работают? Сегодня не место вранью и фальсификации! – сказал Н.А.Долуда.По словам атамана Всероссийского казачьего общества, ответ лежит на поверхности: и до начала спецоперации в Иркутском войсковом казачьем обществе и остальных обществах Сибири не велась работа по взаимодействию с местными органами власти, организации несения казаками госслужбы, военно-полевых сборов, непрерывной системы казачьего образования, по воспитанию молодежи в духе казачьих традиций.– Честь и хвала настоящим атаманам, профессиональным управленцам и авторитетным лидерам для своих казаков, которые сегодня в составе добровольческих отрядов ценой здоровья и жизни дают отпор неонацистам, не оставляют своих боевых позиций! – сказал Николай Александрович.Особую благодарность атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда выразил атаманам войсковых казачьих обществ: Кубанского – Александру Власову, Оренбургского – Владимиру Романову, Черноморского – Антону Сироткину, Волжского – Юрию Иванову, Терского – Виталию Кузнецову, Всевеликого войска Донского – Сергею Бодрякову, Приморского окружного казачьего общества – Роману Сауцкому, окружного казачьего общества Хабаровского края – Роману Мирошину, Камчатского отдельского казачьего общества – Николаю Бянкину.–Эти атаманы по-настоящему преданы России, преданы казачеству! – подчеркнул Н.А.Долуда.Впервые добровольцев приравняли к военнослужащимВ ходе совещания атаман Всероссийского казачьего общества сообщил о том, что на настоящий момент приняло и принимает участие в боевых действиях в Донбассе и на территории Украины в составе 11 добровольческих казачьих отрядов более 14 тыс. российских казаков, что составляет почти 50% всех добровольческих БАРС России. Также до сведения атаманского корпуса Всероссийского казачьего общества Николай Долуда довел информацию об изменении статуса добровольцев.– Госдума приняла федеральный закон о добровольцах, который в правах приравнивает их к военнослужащим, идущим в зону боевых действий по контракту. Всем добровольцам, в том числе и казакам, присваивается статус ветерана боевых действий. В случае получения ранений различной степени тяжести в соответствии с этим же законом добровольцам присваивается статус инвалида боевых действий. А это значит, что добровольцы и члены их семей будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, – отметил атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы Николай Долуда.Атаман Оренбургского войскового казачьего общества не собирает, а отбирает казаков для военной спецоперацииВладимир Романов поделился опытом решения проблем, возникающих в ходе набора, обучения, боевого слаживания и отправки в зону боевых действий казаков-добровольцев.– Если раньше казакам приходилось разъяснять ситуацию со специальной военной операцией, то сегодня в отряд "Ермак" приходят мотивированные казаки. Они знают, куда и зачем идут. На сегодняшний день подали заявления более 2 тыс. добровольцев. Из их числа мы отбираем лучших – по уровню подготовки, по той военно-учетной специальности, которая востребована в отряде. Качественный отбор участников спецоперации сокращает сроки обучения и слаживания до трех дней и минимизирует потери личного состава в бою, – отметил атаман Оренбургского войскового казачьего общества.Он обратил внимание атаманов всех уровней на отлаженную систему взаимодействия штаба Оренбургского войскового казачьего общества с воинской частью, которая предоставляет полигон для проведения учений и боевого слаживания, с военными комиссариатами, которые ставят добровольцев на учет, с командованием Центрального военного округа. Также он сказал, что организационными вопросами по подготовке казаков к участию в спецоперации занимается заместитель атамана по боевой подготовке, имеющий опыт боевых действий.Подготовка новых добровольцев отряда "Ермак" начинается с момента ухода "за ленточку" очередного пополнения.– Остановки нет. Ребята получают ранения, погибают… Отряд должен не терять своей силы. Тогда мы победим! – уверен атаман Оренбургского войскового казачьего общества.Призывная кампания – забота о будущем казачьих обществЗаместитель атамана Всероссийского казачьего общества по госслужбе Валерий Ефремов напомнил, что в текущем году осенняя призывная кампания проводится с 1 ноября. Он акцентировал внимание на деятельности войсковых казачьих обществ в этом направлении, которая вызывает тревогу.– В сентябре до войсковых атаманов был доведен утвержденный генеральным штабом расчет распределения казаков, подлежащих призыву на военную службу осенью 2022 года. В нем нет ни одного казака из Сибирского, Енисейского, Забайкальского, Иркутского, Уссурийского войсковых казачьих обществ. В этих же обществах в 2021 году и весной 2022 года не было призвано на службу в вооруженные силы и войска национальной гвардии ни одного казака. А ведь проведение призывной кампании – это неотъемлемая часть и начало боевой подготовки! Сегодня относиться к этому вопросу с легкостью не получится! Призывная кампания, по сути, это забота о будущем казачьих обществ, – подчеркнул заместитель атамана.По словам Валерия Васильевича, причиной такого провального положения дел стало самоустранение атаманского корпуса от организации работы по первоначальной постановке на воинский учет казачьей молодежи. Так, в Иркутском войсковом казачьем обществе с 2019 года по настоящее время не поставлено на учет ни одного казака, в Забайкальском поставлено на учет три казака, Уссурийском – шесть, Сибирском – восемь, Енисейском – 16.Для успешного проведения призывной кампании войсковым атаманам предстоит взять под личный контроль систему работы с допризывной молодежью для дальнейшей постановки на первоначальный воинский учет и последующего направления в воинские части и соединения.Военно-полевые сборы – важный инструмент боевой подготовкиКак сообщил Валерий Ефремов, в военно-полевых сборах, проведенных войсковыми казачьими обществами России в текущем году, приняли участие 12 393 казака, из числа казачьей молодежи – 2822. Анализируя результаты, Валерий Васильевич особо остановился на вопросе качества организации и проведения военно-полевых сборов.– В Кубанском войсковом казачьем обществе военно-полевые сборы проводятся с участием от 6,5 до 7 тыс. казаков и казачьей молодежи (от 500 до 2500 человек от каждого отдела). Казаки выходят на полигон в единой полевой форме одежды, с развертыванием палаточных городков, пунктов хозяйственного довольствия, учебных точек, полевой церкви, медицинского пункта. Занятия проводятся действующими офицерами вооруженных сил, с боевыми стрельбами на винтовочных полигонах воинских частей из всех видов стрелкового вооружения. На практических занятиях отрабатываются вопросы тактической, инженерной, медицинской подготовки, связи, – отметил Валерий Васильевич.В программу военно-полевых сборов Кубанского войскового казачьего общества включено также обучение операторов беспилотных летательных аппаратов, переносных зенитно-ракетных комплексов, корректировщиков огня артиллерии, авианаводчиков, разведчиков, минометчиков. Эти боевые навыки востребованы во время ведения боевых действий в рамках спецоперации. Такой же набор практических занятий входит в военно-полевые сборы в Оренбургском и Волжском казачьих войсках.Не отвечают требованиям проведенные в Енисейском войсковом казачьем обществе однодневные военно-полевые сборы, в которых приняло участие 175 казаков (вместо запланированных 200). Недостаточными для полноценной военной подготовки казаков являются, считает Валерий Ефремов, отработка боевых стрельб, метание учебных гранат, занятия по тактической подготовке (в городе) и медицине, РХБЗ, изучение и применение средств связи.– Следствием такого халатного отношения к проведению военно-полевых сборов, в том числе в Иркутском, Уссурийском, Забайкальском, Сибирском войсковых казачьих обществах, где сборы не проводились вообще или проводились с минимальным охватом личного состава, является отсутствие добровольческих казачьих отрядов в зоне боевых действий. Атаманский корпус указанных войсковых обществ не способен выполнять требования стратегии, утвержденной президентом страны, по обеспечению участия членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, в ежегодных военно-полевых сборах. Такая работа и служба позорит российское казачество, – сказал Валерий Ефремов.Вузы ассоциации подключились к набору учебных казачьих группНачальник отдела по патриотическому воспитанию Всероссийского казачьего общества Александр Ожеред сообщил о ходе комплектации в вузах, входящих в Ассоциацию образовательных организаций высшего образования, реализующих казачий компонент, казачьих учебных групп, на базе которых будет осуществляется подготовка кадров для казачьих обществ.По словам А.В.Ожереда, в настоящее время войсковые казачьи общества закрепляют за каждой учебной группой казака-наставника.– Однако во многих войсковых казачьих обществах – Волжском, Енисейском, Забайкальском, Иркутском, Центральном, Уссурийском – это направление деятельности находится на начальном этапе. Атаманы не вникают в суть казачьего образования, наставники не работают. Не закреплены казаки-наставники за Тихоокеанским федеральным государственным университетом, Забайкальским аграрным институтом, филиалом ФГБОУ ВО "Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского" в городе Чите, – отметил Александр Ожеред.Для исправления ситуации атаманам поставлена задача в кратчайшие сроки наладить деловой контакт с лицами, ответственными в вузах за это направление.

https://ria.ru/20221011/doluda-1823153932.html

https://ria.ru/20221108/dobrovoltsy-1830051181.html

https://ria.ru/20220829/prizyv-1812960683.html

https://ria.ru/20221014/molodezh-1824159455.html

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российское казачество, николай долуда, россия