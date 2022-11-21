https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833007730.html
Выборы в Казахстане прошли открыто, заявила Организация тюркских государств
Выборы в Казахстане прошли открыто, заявила Организация тюркских государств - РИА Новости, 21.11.2022
Выборы в Казахстане прошли открыто, заявила Организация тюркских государств
Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли открыто, прозрачно, на конкурентной основе, они соответствуют международным стандартам, заявил глава... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:46
2022-11-21T10:46
2022-11-21T10:46
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли открыто, прозрачно, на конкурентной основе, они соответствуют международным стандартам, заявил глава миссии Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей."Международная наблюдательная миссия Организации тюркских государств подтверждает, что внеочередные выборы президента Казахстана были открытыми, прозрачными и конкурентными, в соответствии с национальным законодательством республики и международными признанными стандартами", - сказал Коджаман журналистам в понедельник.По его словам, представители миссии не увидели никаких доказательств нарушений или вмешательства административных и правоохранительных органов в деятельность избирательных участков. "Были предприняты необходимые административные меры для обеспечения волеизъявления людей в день выборов", - отметил он.Коджаман считает, что власти создали все условия национальным и международным наблюдателям для беспристрастного мониторинга выборов."Миссия не увидела никаких попыток влияния извне на избирателей. Всем избирателям был дан полный доступ к избирательным участкам, была получена необходимая информация от официальных лиц на избирательных участках", - пояснил Коджаман.При этом он оценил явку избирателей как высокую. По предварительным данным центризбиркома, она составила 69,44%.
https://ria.ru/20221121/yavka-1832999387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022
Выборы в Казахстане прошли открыто, заявила Организация тюркских государств
Организация тюркских государств: выборы в Казахстане прошли открыто и прозрачно
АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли открыто, прозрачно, на конкурентной основе, они соответствуют международным стандартам, заявил глава миссии Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев
победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей.
"Международная наблюдательная миссия Организации тюркских государств подтверждает, что внеочередные выборы президента Казахстана были открытыми, прозрачными и конкурентными, в соответствии с национальным законодательством республики и международными признанными стандартами", - сказал Коджаман журналистам в понедельник.
По его словам, представители миссии не увидели никаких доказательств нарушений или вмешательства административных и правоохранительных органов в деятельность избирательных участков. "Были предприняты необходимые административные меры для обеспечения волеизъявления людей в день выборов", - отметил он.
Коджаман считает, что власти создали все условия национальным и международным наблюдателям для беспристрастного мониторинга выборов.
"Миссия не увидела никаких попыток влияния извне на избирателей. Всем избирателям был дан полный доступ к избирательным участкам, была получена необходимая информация от официальных лиц на избирательных участках", - пояснил Коджаман.
При этом он оценил явку избирателей как высокую. По предварительным данным центризбиркома, она составила 69,44%.