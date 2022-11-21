https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833007730.html

Выборы в Казахстане прошли открыто, заявила Организация тюркских государств

Выборы в Казахстане прошли открыто, заявила Организация тюркских государств - РИА Новости, 21.11.2022

Выборы в Казахстане прошли открыто, заявила Организация тюркских государств

Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли открыто, прозрачно, на конкурентной основе, они соответствуют международным стандартам, заявил глава... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:46

2022-11-21T10:46

2022-11-21T10:46

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832858516_0:0:2916:1640_1920x0_80_0_0_62129efe3d286b2f0d381e3015c8d04f.jpg

АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли открыто, прозрачно, на конкурентной основе, они соответствуют международным стандартам, заявил глава миссии Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей."Международная наблюдательная миссия Организации тюркских государств подтверждает, что внеочередные выборы президента Казахстана были открытыми, прозрачными и конкурентными, в соответствии с национальным законодательством республики и международными признанными стандартами", - сказал Коджаман журналистам в понедельник.По его словам, представители миссии не увидели никаких доказательств нарушений или вмешательства административных и правоохранительных органов в деятельность избирательных участков. "Были предприняты необходимые административные меры для обеспечения волеизъявления людей в день выборов", - отметил он.Коджаман считает, что власти создали все условия национальным и международным наблюдателям для беспристрастного мониторинга выборов."Миссия не увидела никаких попыток влияния извне на избирателей. Всем избирателям был дан полный доступ к избирательным участкам, была получена необходимая информация от официальных лиц на избирательных участках", - пояснил Коджаман.При этом он оценил явку избирателей как высокую. По предварительным данным центризбиркома, она составила 69,44%.

https://ria.ru/20221121/yavka-1832999387.html

https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1832985651.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, выборы президента казахстана — 2022