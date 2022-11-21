Посольство России назвало выборы в Казахстане открытыми и справедливыми
Посольство России назвало выборы президента Казахстана открытыми и справедливыми
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратель выходит из кабинки на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратель выходит из кабинки на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Посольство России в Казахстане охарактеризовало прошедшую кампанию по выборам президента Казахстана открытой и справедливой.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Выборы президента Республики Казахстан, состоявшиеся 20 ноября 2022 года, а также предшествовавшая им избирательная кампания, прошедшая открыто, справедливо и при равных условиях для всех кандидатов, продемонстрировали высокий уровень подготовки и проведения электорального процесса в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными избирательными стандартами", - говорится в сообщении посольства.
Дипломатическая миссия поздравила "казахстанских друзей с успешно проведенными внеочередными президентскими выборами, а президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – с убедительной победой!".
"Посольство России желает всем казахстанцам процветания и выражает уверенность в дальнейшем успешном и динамичном развитии и укреплении российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей во благо наших государств и народов", - говорится в сообщении посольства.