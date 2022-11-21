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Посольство России назвало выборы в Казахстане открытыми и справедливыми - РИА Новости, 21.11.2022
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Посольство России назвало выборы в Казахстане открытыми и справедливыми
Посольство России назвало выборы в Казахстане открытыми и справедливыми - РИА Новости, 21.11.2022
Посольство России назвало выборы в Казахстане открытыми и справедливыми
Посольство России в Казахстане охарактеризовало прошедшую кампанию по выборам президента Казахстана открытой и справедливой. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:14
2022-11-21T09:14
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
выборы
выборы президента казахстана — 2022
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АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Посольство России в Казахстане охарактеризовало прошедшую кампанию по выборам президента Казахстана открытой и справедливой.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Выборы президента Республики Казахстан, состоявшиеся 20 ноября 2022 года, а также предшествовавшая им избирательная кампания, прошедшая открыто, справедливо и при равных условиях для всех кандидатов, продемонстрировали высокий уровень подготовки и проведения электорального процесса в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными избирательными стандартами", - говорится в сообщении посольства.Дипломатическая миссия поздравила "казахстанских друзей с успешно проведенными внеочередными президентскими выборами, а президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – с убедительной победой!"."Посольство России желает всем казахстанцам процветания и выражает уверенность в дальнейшем успешном и динамичном развитии и укреплении российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей во благо наших государств и народов", - говорится в сообщении посольства.
https://ria.ru/20221121/vybory-1832985377.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, выборы, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Выборы, Выборы президента Казахстана — 2022
09:14 21.11.2022
 
Посольство России назвало выборы в Казахстане открытыми и справедливыми

Посольство России назвало выборы президента Казахстана открытыми и справедливыми

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратель выходит из кабинки на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратель выходит из кабинки на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Избиратель выходит из кабинки на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Посольство России в Казахстане охарактеризовало прошедшую кампанию по выборам президента Казахстана открытой и справедливой.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Девушка голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 08:13
Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента
"Выборы президента Республики Казахстан, состоявшиеся 20 ноября 2022 года, а также предшествовавшая им избирательная кампания, прошедшая открыто, справедливо и при равных условиях для всех кандидатов, продемонстрировали высокий уровень подготовки и проведения электорального процесса в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными избирательными стандартами", - говорится в сообщении посольства.
Дипломатическая миссия поздравила "казахстанских друзей с успешно проведенными внеочередными президентскими выборами, а президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – с убедительной победой!".
"Посольство России желает всем казахстанцам процветания и выражает уверенность в дальнейшем успешном и динамичном развитии и укреплении российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей во благо наших государств и народов", - говорится в сообщении посольства.
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 08:21
Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияВыборыВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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