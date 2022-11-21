https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1832992788.html

Посольство России назвало выборы в Казахстане открытыми и справедливыми

Посольство России назвало выборы в Казахстане открытыми и справедливыми - РИА Новости, 21.11.2022

Посольство России назвало выборы в Казахстане открытыми и справедливыми

Посольство России в Казахстане охарактеризовало прошедшую кампанию по выборам президента Казахстана открытой и справедливой. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:14

2022-11-21T09:14

2022-11-21T09:14

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

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выборы

выборы президента казахстана — 2022

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АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Посольство России в Казахстане охарактеризовало прошедшую кампанию по выборам президента Казахстана открытой и справедливой.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Выборы президента Республики Казахстан, состоявшиеся 20 ноября 2022 года, а также предшествовавшая им избирательная кампания, прошедшая открыто, справедливо и при равных условиях для всех кандидатов, продемонстрировали высокий уровень подготовки и проведения электорального процесса в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными избирательными стандартами", - говорится в сообщении посольства.Дипломатическая миссия поздравила "казахстанских друзей с успешно проведенными внеочередными президентскими выборами, а президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – с убедительной победой!"."Посольство России желает всем казахстанцам процветания и выражает уверенность в дальнейшем успешном и динамичном развитии и укреплении российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей во благо наших государств и народов", - говорится в сообщении посольства.

https://ria.ru/20221121/vybory-1832985377.html

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, выборы, выборы президента казахстана — 2022