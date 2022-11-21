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Миссия наблюдателей ШОС отметила хорошую организацию выборов в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022
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Миссия наблюдателей ШОС отметила хорошую организацию выборов в Казахстане
Миссия наблюдателей ШОС отметила хорошую организацию выборов в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022
Миссия наблюдателей ШОС отметила хорошую организацию выборов в Казахстане
Власти Казахстана хорошо подготовились и организовали внеочередные президентские выборы, избиратели проявили большую активность, процесс голосования прошел... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:53
2022-11-21T09:47
в мире
казахстан
шос
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Власти Казахстана хорошо подготовились и организовали внеочередные президентские выборы, избиратели проявили большую активность, процесс голосования прошел спокойно, заявил глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин."Подготовка и проведение выборов… были хорошо организованы", - сказал Мин журналистам в понедельник.По его словам, избиратели "проявили большую активность, все прошло спокойно".Глава миссии отметил, что избирательные участки соответствовали необходимым требованиям для процедуры голосования.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей.
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в мире, казахстан, шос, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Казахстан, ШОС, Выборы президента Казахстана — 2022
08:53 21.11.2022 (обновлено: 09:47 21.11.2022)
 
Миссия наблюдателей ШОС отметила хорошую организацию выборов в Казахстане

Миссия наблюдателей ШОС: выборы в Казахстане были хорошо организованы, все прошло спокойно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане достают бюллетени из урны для подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане достают бюллетени из урны для подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане достают бюллетени из урны для подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
Читать ria.ru в
АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Власти Казахстана хорошо подготовились и организовали внеочередные президентские выборы, избиратели проявили большую активность, процесс голосования прошел спокойно, заявил глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.
"Подготовка и проведение выборов… были хорошо организованы", - сказал Мин журналистам в понедельник.
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Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ
По его словам, избиратели "проявили большую активность, все прошло спокойно".
Глава миссии отметил, что избирательные участки соответствовали необходимым требованиям для процедуры голосования.
"На всех избирательных участках мы не сталкивались с препятствиями по осуществлению наблюдения, поэтому можно сказать, что страна создала все условия для наблюдения за выборами. Это свидетельствует об открытости и прозрачности данных выборов", - пояснил он.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.
Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей.
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В миреКазахстанШОСВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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