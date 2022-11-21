https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1832988645.html
Миссия наблюдателей ШОС отметила хорошую организацию выборов в Казахстане
Миссия наблюдателей ШОС отметила хорошую организацию выборов в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022
Миссия наблюдателей ШОС отметила хорошую организацию выборов в Казахстане
Власти Казахстана хорошо подготовились и организовали внеочередные президентские выборы, избиратели проявили большую активность, процесс голосования прошел... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:53
2022-11-21T08:53
2022-11-21T09:47
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шос
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Власти Казахстана хорошо подготовились и организовали внеочередные президентские выборы, избиратели проявили большую активность, процесс голосования прошел спокойно, заявил глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин."Подготовка и проведение выборов… были хорошо организованы", - сказал Мин журналистам в понедельник.По его словам, избиратели "проявили большую активность, все прошло спокойно".Глава миссии отметил, что избирательные участки соответствовали необходимым требованиям для процедуры голосования.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей.
https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1832989755.html
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, шос, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Казахстан, ШОС, Выборы президента Казахстана — 2022
08:53 21.11.2022 (обновлено: 09:47 21.11.2022)
Миссия наблюдателей ШОС отметила хорошую организацию выборов в Казахстане
Миссия наблюдателей ШОС: выборы в Казахстане были хорошо организованы, все прошло спокойно
АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Власти Казахстана хорошо подготовились и организовали внеочередные президентские выборы, избиратели проявили большую активность, процесс голосования прошел спокойно, заявил глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.
"Подготовка и проведение выборов… были хорошо организованы", - сказал Мин журналистам в понедельник.
По его словам, избиратели "проявили большую активность, все прошло спокойно".
Глава миссии отметил, что избирательные участки соответствовали необходимым требованиям для процедуры голосования.
"На всех избирательных участках мы не сталкивались с препятствиями по осуществлению наблюдения, поэтому можно сказать, что страна создала все условия для наблюдения за выборами. Это свидетельствует об открытости и прозрачности данных выборов", - пояснил он.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.
Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев
победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей.