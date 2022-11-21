Рейтинг@Mail.ru
Обстрелы ЗАЭС грозят ядерной катастрофой, заявили в Росэнергоатоме - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/katastrofa-1833211232.html
Обстрелы ЗАЭС грозят ядерной катастрофой, заявили в Росэнергоатоме
Обстрелы ЗАЭС грозят ядерной катастрофой, заявили в Росэнергоатоме - РИА Новости, 21.11.2022
Обстрелы ЗАЭС грозят ядерной катастрофой, заявили в Росэнергоатоме
Если украинские обстрелы Запорожской АЭС продолжатся, это может привести к реальной ядерной катастрофе, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом"... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:16
2022-11-21T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
росэнергоатом
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824517033_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_0cad1a16db7170216e1b58ff65b67be3.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Если украинские обстрелы Запорожской АЭС продолжатся, это может привести к реальной ядерной катастрофе, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Может наступить ядерная катастрофа. Ядерный реактор в работе, его электропитание посредством артиллерийских ударов прекращается, обрывают линии электропередач. Дизель-генерация тоже повреждена. Каким образом расхолаживать двигатель? А нерасхолаживание двигателя может привести к перегреву реактора и дальше уже - катастрофа", - сказал Карчаа в эфире Первого канала.Он также привел в пример украинские удары по квадрату сухого хранилища ядерных отходов, нанесенные в минувшие выходные. "Это (возможное - ред.) радиационное заражение. Весь вопрос только в масштабах. Но какая разница, какие масштабы - это (будет) катастрофа", - заключил советник гендиректора "Росэнергоатома".Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию. Как сообщал Карчаа, в субботу были зафиксированы прилеты по системе охлаждения станции, сухому хранилищу ядерных отходов. ЗАЭС впервые с конца сентября подверглась таким массированным украинским обстрелам.
https://ria.ru/20221121/zaes-1833176458.html
https://ria.ru/20221121/zaes-1833176134.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824517033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2fcc35826f4ab2958cb07442be64743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, росэнергоатом, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Росэнергоатом, Запорожская АЭС
21:16 21.11.2022
 
Обстрелы ЗАЭС грозят ядерной катастрофой, заявили в Росэнергоатоме

Советник Росэнергоатома Карчаа: украинские обстрелы ЗАЭС будут грозить ядерной катастрофой

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Если украинские обстрелы Запорожской АЭС продолжатся, это может привести к реальной ядерной катастрофе, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Может наступить ядерная катастрофа. Ядерный реактор в работе, его электропитание посредством артиллерийских ударов прекращается, обрывают линии электропередач. Дизель-генерация тоже повреждена. Каким образом расхолаживать двигатель? А нерасхолаживание двигателя может привести к перегреву реактора и дальше уже - катастрофа", - сказал Карчаа в эфире Первого канала.
Последствия массированного артиллерийского обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Вчера, 18:52
Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС
Он также привел в пример украинские удары по квадрату сухого хранилища ядерных отходов, нанесенные в минувшие выходные. "Это (возможное - ред.) радиационное заражение. Весь вопрос только в масштабах. Но какая разница, какие масштабы - это (будет) катастрофа", - заключил советник гендиректора "Росэнергоатома".
Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию. Как сообщал Карчаа, в субботу были зафиксированы прилеты по системе охлаждения станции, сухому хранилищу ядерных отходов. ЗАЭС впервые с конца сентября подверглась таким массированным украинским обстрелам.
Реакторы Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 18:52Специальная военная операция на Украине
МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРосэнергоатомЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала