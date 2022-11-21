https://ria.ru/20221121/katastrofa-1833211232.html

Обстрелы ЗАЭС грозят ядерной катастрофой, заявили в Росэнергоатоме

Обстрелы ЗАЭС грозят ядерной катастрофой, заявили в Росэнергоатоме - РИА Новости, 21.11.2022

Обстрелы ЗАЭС грозят ядерной катастрофой, заявили в Росэнергоатоме

Если украинские обстрелы Запорожской АЭС продолжатся, это может привести к реальной ядерной катастрофе, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом"... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:16

2022-11-21T21:16

2022-11-21T21:16

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Если украинские обстрелы Запорожской АЭС продолжатся, это может привести к реальной ядерной катастрофе, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Может наступить ядерная катастрофа. Ядерный реактор в работе, его электропитание посредством артиллерийских ударов прекращается, обрывают линии электропередач. Дизель-генерация тоже повреждена. Каким образом расхолаживать двигатель? А нерасхолаживание двигателя может привести к перегреву реактора и дальше уже - катастрофа", - сказал Карчаа в эфире Первого канала.Он также привел в пример украинские удары по квадрату сухого хранилища ядерных отходов, нанесенные в минувшие выходные. "Это (возможное - ред.) радиационное заражение. Весь вопрос только в масштабах. Но какая разница, какие масштабы - это (будет) катастрофа", - заключил советник гендиректора "Росэнергоатома".Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию. Как сообщал Карчаа, в субботу были зафиксированы прилеты по системе охлаждения станции, сухому хранилищу ядерных отходов. ЗАЭС впервые с конца сентября подверглась таким массированным украинским обстрелам.

https://ria.ru/20221121/zaes-1833176458.html

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