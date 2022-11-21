Истребители ВВС Германии проведут тренировочные полеты над Эстонией
ВС Эстонии заявили о проведении над страной тренировочных полетов истребителей ВВС ФРГ
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, выполняющие миссию НАТО по охране воздушного пространства над странами Балтии, проведут тренировочные полеты на низких высотах над Эстонией, сообщила в понедельник пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
Немецкие истребители выполняют миссию НАТО со 2 августа, они дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином.
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"В понедельник и среду истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon проведут учебно-тренировочные полеты на низких высотах в воздушном пространстве Эстонии. Полеты будут совершены на высоте не менее 152 метров в южной и центральной Эстонии. По возможности они будут совершены вдали от населенных пунктов и хуторов", - говорится в сообщении.
Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.