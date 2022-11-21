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Истребители ВВС Германии проведут тренировочные полеты над Эстонией - РИА Новости, 21.11.2022
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Истребители ВВС Германии проведут тренировочные полеты над Эстонией
Истребители ВВС Германии проведут тренировочные полеты над Эстонией - РИА Новости, 21.11.2022
Истребители ВВС Германии проведут тренировочные полеты над Эстонией
Истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, выполняющие миссию НАТО по охране воздушного пространства над странами Балтии, проведут тренировочные полеты на... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:49
2022-11-21T15:49
в мире
эстония
германия
нато
eurofighter typhoon
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, выполняющие миссию НАТО по охране воздушного пространства над странами Балтии, проведут тренировочные полеты на низких высотах над Эстонией, сообщила в понедельник пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.Немецкие истребители выполняют миссию НАТО со 2 августа, они дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином."В понедельник и среду истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon проведут учебно-тренировочные полеты на низких высотах в воздушном пространстве Эстонии. Полеты будут совершены на высоте не менее 152 метров в южной и центральной Эстонии. По возможности они будут совершены вдали от населенных пунктов и хуторов", - говорится в сообщении.Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
https://ria.ru/20221118/korabli-1832669802.html
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в мире, эстония, германия, нато, eurofighter typhoon
В мире, Эстония, Германия, НАТО, Eurofighter Typhoon
15:49 21.11.2022
 
Истребители ВВС Германии проведут тренировочные полеты над Эстонией

ВС Эстонии заявили о проведении над страной тренировочных полетов истребителей ВВС ФРГ

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, выполняющие миссию НАТО по охране воздушного пространства над странами Балтии, проведут тренировочные полеты на низких высотах над Эстонией, сообщила в понедельник пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
Немецкие истребители выполняют миссию НАТО со 2 августа, они дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином.
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"В понедельник и среду истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon проведут учебно-тренировочные полеты на низких высотах в воздушном пространстве Эстонии. Полеты будут совершены на высоте не менее 152 метров в южной и центральной Эстонии. По возможности они будут совершены вдали от населенных пунктов и хуторов", - говорится в сообщении.
Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
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В миреЭстонияГерманияНАТОEurofighter Typhoon
 
 
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