19:47 21.11.2022 (обновлено: 19:50 21.11.2022)
США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на испытания КНДР
США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на ракетные испытания КНДР
© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
© AP Photo / Fabrice Coffrini
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
ООН, 21 ноя - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Китай в блокировании реакции на северокорейские ракетные испытания по линии Совбеза организации.
КНДР на прошлой неделе запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету на дальность в тысячу и высоту в 6,1 тысячи километров. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что КНДР, проводя ракетные испытания, "закономерно" реагирует на масштабные учения США и их союзников в регионе.
"Это уже десятый раз, который мы оставляем без существенной реакции. Причина проста – два члена СБ ООН с правом вето позволяют и поощряют действия КНДР", - сказала Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности.
"Вопиющий обструкционизм со стороны этих двух членов подвергает риску регион северо-восточной Азии и всю планету... Сколько еще ракет надо запустить, чтобы мы в Совете ответили единым голосом", - добавила она.
Томас-Гринфилд сообщила, что США предложат проект заявления от имени председателя СБ ООН.
Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло в своем докладе назвала ракету, испытанную КНДР, крупнейшей и мощнейшей в северокорейском арсенале. Она уточнила, что такая МБР способна достигать "всей Северной Америки".