https://ria.ru/20221121/ispytaniya-1833190742.html

США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на испытания КНДР

США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на испытания КНДР - РИА Новости, 21.11.2022

США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на испытания КНДР

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Китай в блокировании реакции на северокорейские ракетные испытания по линии Совбеза организации. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:47

2022-11-21T19:47

2022-11-21T19:50

в мире

линда томас-гринфилд

анна евстигнеева

розмари дикарло

сша

россия

китай

оон

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ООН, 21 ноя - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Китай в блокировании реакции на северокорейские ракетные испытания по линии Совбеза организации.КНДР на прошлой неделе запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету на дальность в тысячу и высоту в 6,1 тысячи километров. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что КНДР, проводя ракетные испытания, "закономерно" реагирует на масштабные учения США и их союзников в регионе."Это уже десятый раз, который мы оставляем без существенной реакции. Причина проста – два члена СБ ООН с правом вето позволяют и поощряют действия КНДР", - сказала Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности."Вопиющий обструкционизм со стороны этих двух членов подвергает риску регион северо-восточной Азии и всю планету... Сколько еще ракет надо запустить, чтобы мы в Совете ответили единым голосом", - добавила она.Томас-Гринфилд сообщила, что США предложат проект заявления от имени председателя СБ ООН.Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло в своем докладе назвала ракету, испытанную КНДР, крупнейшей и мощнейшей в северокорейском арсенале. Она уточнила, что такая МБР способна достигать "всей Северной Америки".

https://ria.ru/20221121/kndr-1833060903.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, линда томас-гринфилд, анна евстигнеева, розмари дикарло, сша, россия, китай, оон, совет безопасности оон