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США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на испытания КНДР - РИА Новости, 21.11.2022
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США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на испытания КНДР
США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на испытания КНДР - РИА Новости, 21.11.2022
США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на испытания КНДР
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Китай в блокировании реакции на северокорейские ракетные испытания по линии Совбеза организации. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:47
2022-11-21T19:50
в мире
линда томас-гринфилд
анна евстигнеева
розмари дикарло
сша
россия
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ООН, 21 ноя - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Китай в блокировании реакции на северокорейские ракетные испытания по линии Совбеза организации.КНДР на прошлой неделе запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету на дальность в тысячу и высоту в 6,1 тысячи километров. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что КНДР, проводя ракетные испытания, "закономерно" реагирует на масштабные учения США и их союзников в регионе."Это уже десятый раз, который мы оставляем без существенной реакции. Причина проста – два члена СБ ООН с правом вето позволяют и поощряют действия КНДР", - сказала Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности."Вопиющий обструкционизм со стороны этих двух членов подвергает риску регион северо-восточной Азии и всю планету... Сколько еще ракет надо запустить, чтобы мы в Совете ответили единым голосом", - добавила она.Томас-Гринфилд сообщила, что США предложат проект заявления от имени председателя СБ ООН.Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло в своем докладе назвала ракету, испытанную КНДР, крупнейшей и мощнейшей в северокорейском арсенале. Она уточнила, что такая МБР способна достигать "всей Северной Америки".
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в мире, линда томас-гринфилд, анна евстигнеева, розмари дикарло, сша, россия, китай, оон, совет безопасности оон
В мире, Линда Томас-Гринфилд, Анна Евстигнеева, Розмари ДиКарло, США, Россия, Китай, ООН, Совет Безопасности ООН
19:47 21.11.2022 (обновлено: 19:50 21.11.2022)
 
США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на испытания КНДР

США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на ракетные испытания КНДР

© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Fabrice Coffrini
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 21 ноя - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Китай в блокировании реакции на северокорейские ракетные испытания по линии Совбеза организации.
КНДР на прошлой неделе запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету на дальность в тысячу и высоту в 6,1 тысячи километров. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что КНДР, проводя ракетные испытания, "закономерно" реагирует на масштабные учения США и их союзников в регионе.
"Это уже десятый раз, который мы оставляем без существенной реакции. Причина проста – два члена СБ ООН с правом вето позволяют и поощряют действия КНДР", - сказала Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности.
"Вопиющий обструкционизм со стороны этих двух членов подвергает риску регион северо-восточной Азии и всю планету... Сколько еще ракет надо запустить, чтобы мы в Совете ответили единым голосом", - добавила она.
Томас-Гринфилд сообщила, что США предложат проект заявления от имени председателя СБ ООН.
Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло в своем докладе назвала ракету, испытанную КНДР, крупнейшей и мощнейшей в северокорейском арсенале. Она уточнила, что такая МБР способна достигать "всей Северной Америки".
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В миреЛинда Томас-ГринфилдАнна ЕвстигнееваРозмари ДиКарлоСШАРоссияКитайООНСовет Безопасности ООН
 
 
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