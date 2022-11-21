https://ria.ru/20221121/ispytanie-1833057307.html

Япония провела первое успешное испытание ракеты SM-3

Япония провела первое успешное испытание ракеты SM-3 - РИА Новости, 21.11.2022

Япония провела первое успешное испытание ракеты SM-3

Министерство обороны Японии отчиталось о первом успешном испытании ракеты SM-3 с эсминца сил самообороны. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:08

2022-11-21T13:08

2022-11-21T13:39

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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Японии отчиталось о первом успешном испытании ракеты SM-3 с эсминца сил самообороны."Силы самообороны на море, а также Пентагон и ВМС США для подтверждения функций обороны от баллистических ракет эсминцами "Мая" и "Хагуро" провели следующие испытания. Это первый пуск с корабля морских сил самообороны совместно разработанной Японией и США ракеты SM-3 Block2A, предназначенной для перехвата баллистических ракет. Благодаря достигнутому в этот раз успеху возможности нашей страны по перехвату баллистических ракет возросли на порядок", - говорится в сообщении штаба морских сил самообороны.Пуски были осуществлены 16 ноября по токийскому времени (15 ноября по местному) с эсминца "Мая" и 19 ноября (18 ноября по местному времени) с эсминца "Хагуро", Местом проведения учений стал район Гавайских островов.Кроме того, 21 ноября были проведены испытания по отслеживанию и преследованию без фактического пуска. С полигона США в Тихом океане был имитирован пуск ракеты, который был отслежен с эсминца "Мая", а с эсминца "Хагуро" был имитирован пуск SM-3 Block2A. Таким образом, были подтверждены возможности обоих кораблей по взаимодействию для поражения баллистических ракет.Испытания ракеты SM-3 Block2A до сих пор осуществлялись 6 раз, из них 4 успешно, но ни разу пуски не проходили с японских эсминцев. Расходы на совместную разработку составили 110 миллиардов иен (785 миллионов долларов), подразумевается, что она может поражать баллистические ракеты, выпущенные по так называемой навесной траектории, когда близкий к вертикальному пуск позволяет сократить расстояние полета за счет увеличения высоты. Согласно данным в СМИ, четыре из восьми имеющихся в распоряжении министерства обороны эсминцев, оснащенных противоракетной системой "Иджис" ("Aegis"), способны осуществлять пуски этих ракет, их оснащение будет продолжено и в следующем году.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831810570.html

https://ria.ru/20221119/ucheniya-1832748529.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, сша, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, министерство обороны японии