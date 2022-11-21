Рейтинг@Mail.ru
Япония провела первое успешное испытание ракеты SM-3 - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/ispytanie-1833057307.html
Япония провела первое успешное испытание ракеты SM-3
Япония провела первое успешное испытание ракеты SM-3 - РИА Новости, 21.11.2022
Япония провела первое успешное испытание ракеты SM-3
Министерство обороны Японии отчиталось о первом успешном испытании ракеты SM-3 с эсминца сил самообороны. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:08
2022-11-21T13:39
в мире
япония
сша
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
министерство обороны японии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155043/18/1550431846_0:136:1000:699_1920x0_80_0_0_681e9931765a17f5ccb1310b20379604.jpg
ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Японии отчиталось о первом успешном испытании ракеты SM-3 с эсминца сил самообороны."Силы самообороны на море, а также Пентагон и ВМС США для подтверждения функций обороны от баллистических ракет эсминцами "Мая" и "Хагуро" провели следующие испытания. Это первый пуск с корабля морских сил самообороны совместно разработанной Японией и США ракеты SM-3 Block2A, предназначенной для перехвата баллистических ракет. Благодаря достигнутому в этот раз успеху возможности нашей страны по перехвату баллистических ракет возросли на порядок", - говорится в сообщении штаба морских сил самообороны.Пуски были осуществлены 16 ноября по токийскому времени (15 ноября по местному) с эсминца "Мая" и 19 ноября (18 ноября по местному времени) с эсминца "Хагуро", Местом проведения учений стал район Гавайских островов.Кроме того, 21 ноября были проведены испытания по отслеживанию и преследованию без фактического пуска. С полигона США в Тихом океане был имитирован пуск ракеты, который был отслежен с эсминца "Мая", а с эсминца "Хагуро" был имитирован пуск SM-3 Block2A. Таким образом, были подтверждены возможности обоих кораблей по взаимодействию для поражения баллистических ракет.Испытания ракеты SM-3 Block2A до сих пор осуществлялись 6 раз, из них 4 успешно, но ни разу пуски не проходили с японских эсминцев. Расходы на совместную разработку составили 110 миллиардов иен (785 миллионов долларов), подразумевается, что она может поражать баллистические ракеты, выпущенные по так называемой навесной траектории, когда близкий к вертикальному пуск позволяет сократить расстояние полета за счет увеличения высоты. Согласно данным в СМИ, четыре из восьми имеющихся в распоряжении министерства обороны эсминцев, оснащенных противоракетной системой "Иджис" ("Aegis"), способны осуществлять пуски этих ракет, их оснащение будет продолжено и в следующем году.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831810570.html
https://ria.ru/20221119/ucheniya-1832748529.html
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155043/18/1550431846_0:118:1000:868_1920x0_80_0_0_8762c460838a0c945e25a53d096a6784.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, сша, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, министерство обороны японии
В мире, Япония, США, Военно-морские силы США, Министерство обороны США, Министерство обороны Японии
13:08 21.11.2022 (обновлено: 13:39 21.11.2022)
 
Япония провела первое успешное испытание ракеты SM-3

Япония провела первое успешное испытание ракеты SM-3 с эсминца сил самообороны

© Фото : U.S. NavyЗапуск американской ракеты SM-3 с японского линкора Кирисима
Запуск американской ракеты SM-3 с японского линкора Кирисима - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : U.S. Navy
Запуск американской ракеты SM-3 с японского линкора Кирисима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Японии отчиталось о первом успешном испытании ракеты SM-3 с эсминца сил самообороны.
"Силы самообороны на море, а также Пентагон и ВМС США для подтверждения функций обороны от баллистических ракет эсминцами "Мая" и "Хагуро" провели следующие испытания. Это первый пуск с корабля морских сил самообороны совместно разработанной Японией и США ракеты SM-3 Block2A, предназначенной для перехвата баллистических ракет. Благодаря достигнутому в этот раз успеху возможности нашей страны по перехвату баллистических ракет возросли на порядок", - говорится в сообщении штаба морских сил самообороны.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:04
Премьер Японии принял участие во встрече G7 и НАТО по ЧП с ракетой в Польше
Пуски были осуществлены 16 ноября по токийскому времени (15 ноября по местному) с эсминца "Мая" и 19 ноября (18 ноября по местному времени) с эсминца "Хагуро", Местом проведения учений стал район Гавайских островов.
Кроме того, 21 ноября были проведены испытания по отслеживанию и преследованию без фактического пуска. С полигона США в Тихом океане был имитирован пуск ракеты, который был отслежен с эсминца "Мая", а с эсминца "Хагуро" был имитирован пуск SM-3 Block2A. Таким образом, были подтверждены возможности обоих кораблей по взаимодействию для поражения баллистических ракет.
Испытания ракеты SM-3 Block2A до сих пор осуществлялись 6 раз, из них 4 успешно, но ни разу пуски не проходили с японских эсминцев. Расходы на совместную разработку составили 110 миллиардов иен (785 миллионов долларов), подразумевается, что она может поражать баллистические ракеты, выпущенные по так называемой навесной траектории, когда близкий к вертикальному пуск позволяет сократить расстояние полета за счет увеличения высоты. Согласно данным в СМИ, четыре из восьми имеющихся в распоряжении министерства обороны эсминцев, оснащенных противоракетной системой "Иджис" ("Aegis"), способны осуществлять пуски этих ракет, их оснащение будет продолжено и в следующем году.
Самолеты на совместных учениях Японии и США. 19 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 14:31
Япония и США провели учения с участием стратегических бомбардировщиков
 
В миреЯпонияСШАВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАМинистерство обороны Японии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала