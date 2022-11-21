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Ирак обвинил Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета

Ирак обвинил Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета - РИА Новости, 21.11.2022

Ирак обвинил Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета

Правительство Ирака обвинило Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета после обстрела армиями этих стран территорий в Иракском Курдистане. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:10

2022-11-21T19:10

2022-11-21T19:10

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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Правительство Ирака обвинило Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета после обстрела армиями этих стран территорий в Иракском Курдистане."Повторяющиеся удары ракет и беспилотников Ирана и Турции по Курдистану являются нарушением суверенитета Ирака и актом, противоречащим международным соглашениям и законам, регулирующим отношения между странами", - говорится в тексте заявления иракского МИД.Согласно коммюнике, правительство Ирака выступает категорически против того, чтобы его территория "становилась ареной для столкновений и сведения счетов внешних сторон".Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака.По сообщениям иранских СМИ, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил) в понедельник утром нанес новую серию ракетных ударов по курдским группировкам на севере Ирака. Отмечается, что ракетные удары наносились по позициям группировок, расположенным в пунктах Джежникан, Заргуиз и Куйсанджак.Иранский КСИР еще в октябре начал 4-фазовую военную операцию против вооруженных группировок курдов, базирующихся на севере Ирака. В операции приняли участие сухопутные войска, а также военно-воздушные части КСИР. В ходе операции иранские ВС нанесли точечные удары с помощью воздушной авиации, а также беспилотников "камикадзе". В результате атак погибли не менее 13 человек, 58 получили ранения, большинство из них - мирные жители.

https://ria.ru/20221121/briks-1833123167.html

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в мире, ирак, турция, иран, взрыв в центре стамбула