https://ria.ru/20221121/ipoteka-1833209761.html

Рост портфеля ипотеки в России замедлился до 1,8 процента в октябре

Рост портфеля ипотеки в России замедлился до 1,8 процента в октябре - РИА Новости, 21.11.2022

Рост портфеля ипотеки в России замедлился до 1,8 процента в октябре

Рост ипотечного портфеля российских банков в октябре замедлился до 1,8% с 2,3% месяцем ранее, при этом выдачи снизились на 13% - до 448 миллиардов рублей,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:05

2022-11-21T21:05

2022-11-21T21:13

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рост ипотечного портфеля российских банков в октябре замедлился до 1,8% с 2,3% месяцем ранее, при этом выдачи снизились на 13% - до 448 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ."По предварительным данным, ипотека в октябре замедлилась до +1,8% (с корректировкой на сделки секьюритизации на 15 миллиардов рублей) с +2,3% в сентябре, что связано с возросшей неопределенностью как для заемщиков, так и для банков", - сказано в документе.Отмечается, что выдачи снизились на 13% - до 448 с 518 миллиардов рублей, но сильнее в сегменте первичной ипотеки (-23%), тогда как во "вторичке" сокращение было всего на 5%.Основное снижение пришлось на льготную ипотеку: выдачи в октябре снизились до 182 с 240 миллиардов рублей в сентябре, наиболее значимо в рамках льготной ипотеки под 7% - на 24%, до 119 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221121/kredity-1833159292.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)