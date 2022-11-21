https://ria.ru/20221121/ipoteka-1833209761.html
Рост портфеля ипотеки в России замедлился до 1,8 процента в октябре
Рост портфеля ипотеки в России замедлился до 1,8 процента в октябре - РИА Новости, 21.11.2022
Рост портфеля ипотеки в России замедлился до 1,8 процента в октябре
Рост ипотечного портфеля российских банков в октябре замедлился до 1,8% с 2,3% месяцем ранее, при этом выдачи снизились на 13% - до 448 миллиардов рублей,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:05
2022-11-21T21:05
2022-11-21T21:13
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россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рост ипотечного портфеля российских банков в октябре замедлился до 1,8% с 2,3% месяцем ранее, при этом выдачи снизились на 13% - до 448 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ."По предварительным данным, ипотека в октябре замедлилась до +1,8% (с корректировкой на сделки секьюритизации на 15 миллиардов рублей) с +2,3% в сентябре, что связано с возросшей неопределенностью как для заемщиков, так и для банков", - сказано в документе.Отмечается, что выдачи снизились на 13% - до 448 с 518 миллиардов рублей, но сильнее в сегменте первичной ипотеки (-23%), тогда как во "вторичке" сокращение было всего на 5%.Основное снижение пришлось на льготную ипотеку: выдачи в октябре снизились до 182 с 240 миллиардов рублей в сентябре, наиболее значимо в рамках льготной ипотеки под 7% - на 24%, до 119 миллиардов рублей.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
21:05 21.11.2022 (обновлено: 21:13 21.11.2022)
Рост портфеля ипотеки в России замедлился до 1,8 процента в октябре
ЦБ: рост портфеля ипотеки в России в октябре замедлился до 1,8 процента
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рост ипотечного портфеля российских банков в октябре замедлился до 1,8% с 2,3% месяцем ранее, при этом выдачи снизились на 13% - до 448 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ.
"По предварительным данным, ипотека в октябре замедлилась до +1,8% (с корректировкой на сделки секьюритизации на 15 миллиардов рублей) с +2,3% в сентябре, что связано с возросшей неопределенностью как для заемщиков, так и для банков", - сказано в документе.
Отмечается, что выдачи снизились на 13% - до 448 с 518 миллиардов рублей, но сильнее в сегменте первичной ипотеки (-23%), тогда как во "вторичке" сокращение было всего на 5%.
Основное снижение пришлось на льготную ипотеку: выдачи в октябре снизились до 182 с 240 миллиардов рублей в сентябре, наиболее значимо в рамках льготной ипотеки под 7% - на 24%, до 119 миллиардов рублей.