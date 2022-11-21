Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК
© Фото : Официальный сайт органов власти Республики Адыгея/Aleksey GusevГлава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК
Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК
МАЙКОП, 21 ноя – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал возведенные по госпрограммам физкультурно-оздоровительные комплексы и дома культуры, которые в ближайшее время откроют двери для жителей республики, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Благодаря нацпроекту "Демография" в селе Красногвардейском появился новый физкультурно-спортивного комплекс. В здании площадью 2200 квадратных метров размещены универсальный игровой зал с трибунами на 220 человек, а также тренажерный зал, раздевалки, душевые, административные помещения", - говорится в сообщении.
© Фото : Официальный сайт органов власти Республики Адыгея/Aleksey GusevГлава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК
Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК
Отмечается, что этот комплекс, а также сельский дом культуры в ауле Адамий откроют свои двери для посетителей уже до конца года. Также в ауле Адамий в рамках нацпроекта "Культура" впервые проведены масштабные ремонтные работы сельского дома культуры, который был построен 1959 году. Обновленный ДК вновь откроет двери для жителей аула уже в декабрю.
"Мы продолжим создавать необходимые условия для реализации творческого потенциала людей, для сбережения нашего уникального культурного наследия", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
По данным властей республики, в Адыгее с 2017 по 2022 годы капитально отремонтированы 45 и построено 9 домов культуры, отремонтирован музей в Адыгейске и реконструирован Национальный музей республики, из 21 детских школ искусств отремонтированы семь, создано 12 модельных библиотек, капитально отремонтированы Пушкинский народный дом, Картинная галерея, Центр народной культуры и колледж искусств.