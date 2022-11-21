https://ria.ru/20221121/inspektirovanie-1833098065.html

Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК

Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК - РИА Новости, 21.11.2022

Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал возведенные по госпрограммам физкультурно-оздоровительные комплексы и дома культуры, которые в ближайшее время... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:57

2022-11-21T14:57

2022-11-21T14:57

республика адыгея

адыгейск

мурат кумпилов

общество

нацпроекты

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МАЙКОП, 21 ноя – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал возведенные по госпрограммам физкультурно-оздоровительные комплексы и дома культуры, которые в ближайшее время откроют двери для жителей республики, сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что этот комплекс, а также сельский дом культуры в ауле Адамий откроют свои двери для посетителей уже до конца года. Также в ауле Адамий в рамках нацпроекта "Культура" впервые проведены масштабные ремонтные работы сельского дома культуры, который был построен 1959 году. Обновленный ДК вновь откроет двери для жителей аула уже в декабрю.По данным властей республики, в Адыгее с 2017 по 2022 годы капитально отремонтированы 45 и построено 9 домов культуры, отремонтирован музей в Адыгейске и реконструирован Национальный музей республики, из 21 детских школ искусств отремонтированы семь, создано 12 модельных библиотек, капитально отремонтированы Пушкинский народный дом, Картинная галерея, Центр народной культуры и колледж искусств.

https://ria.ru/20221111/stroitelstvo-1830935612.html

адыгейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

адыгейск, мурат кумпилов, общество, нацпроекты