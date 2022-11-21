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Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК - РИА Новости, 21.11.2022
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https://ria.ru/20221121/inspektirovanie-1833098065.html
Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК
Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК - РИА Новости, 21.11.2022
Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал возведенные по госпрограммам физкультурно-оздоровительные комплексы и дома культуры, которые в ближайшее время... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:57
2022-11-21T14:57
республика адыгея
адыгейск
мурат кумпилов
общество
нацпроекты
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МАЙКОП, 21 ноя – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал возведенные по госпрограммам физкультурно-оздоровительные комплексы и дома культуры, которые в ближайшее время откроют двери для жителей республики, сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что этот комплекс, а также сельский дом культуры в ауле Адамий откроют свои двери для посетителей уже до конца года. Также в ауле Адамий в рамках нацпроекта "Культура" впервые проведены масштабные ремонтные работы сельского дома культуры, который был построен 1959 году. Обновленный ДК вновь откроет двери для жителей аула уже в декабрю.По данным властей республики, в Адыгее с 2017 по 2022 годы капитально отремонтированы 45 и построено 9 домов культуры, отремонтирован музей в Адыгейске и реконструирован Национальный музей республики, из 21 детских школ искусств отремонтированы семь, создано 12 модельных библиотек, капитально отремонтированы Пушкинский народный дом, Картинная галерея, Центр народной культуры и колледж искусств.
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адыгейск, мурат кумпилов, общество, нацпроекты
Республика Адыгея, Адыгейск, Мурат Кумпилов, Общество, Нацпроекты
14:57 21.11.2022
 

Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК

© Фото : Официальный сайт органов власти Республики Адыгея/Aleksey GusevГлава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК
Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Официальный сайт органов власти Республики Адыгея/Aleksey Gusev
Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК
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МАЙКОП, 21 ноя – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал возведенные по госпрограммам физкультурно-оздоровительные комплексы и дома культуры, которые в ближайшее время откроют двери для жителей республики, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Благодаря нацпроекту "Демография" в селе Красногвардейском появился новый физкультурно-спортивного комплекс. В здании площадью 2200 квадратных метров размещены универсальный игровой зал с трибунами на 220 человек, а также тренажерный зал, раздевалки, душевые, административные помещения", - говорится в сообщении.
© Фото : Официальный сайт органов власти Республики Адыгея/Aleksey GusevГлава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК
Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Официальный сайт органов власти Республики Адыгея/Aleksey Gusev
Глава Адыгеи проинспектировал построенные по госпрограммам ФОК и ДК
Отмечается, что этот комплекс, а также сельский дом культуры в ауле Адамий откроют свои двери для посетителей уже до конца года. Также в ауле Адамий в рамках нацпроекта "Культура" впервые проведены масштабные ремонтные работы сельского дома культуры, который был построен 1959 году. Обновленный ДК вновь откроет двери для жителей аула уже в декабрю.
"Мы продолжим создавать необходимые условия для реализации творческого потенциала людей, для сбережения нашего уникального культурного наследия", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
По данным властей республики, в Адыгее с 2017 по 2022 годы капитально отремонтированы 45 и построено 9 домов культуры, отремонтирован музей в Адыгейске и реконструирован Национальный музей республики, из 21 детских школ искусств отремонтированы семь, создано 12 модельных библиотек, капитально отремонтированы Пушкинский народный дом, Картинная галерея, Центр народной культуры и колледж искусств.
Временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи с Владимиром Путиным. 30 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 18:33Республика Адыгея
Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов
 
Республика АдыгеяАдыгейскМурат КумпиловОбществоНацпроекты
 
 
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