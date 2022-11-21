https://ria.ru/20221121/inostranets-1833072925.html
В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над дочкой сожительницы
В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над дочкой сожительницы - РИА Новости, 21.11.2022
В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над дочкой сожительницы
Гражданка Киргизии заподозрила своего сожителя из Сенегала в надругательстве над своей четырехлетней дочкой в Москве, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:46
2022-11-21T13:46
2022-11-21T13:46
москва
киргизия
россия
происшествия
сенегал
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Гражданка Киргизии заподозрила своего сожителя из Сенегала в надругательстве над своей четырехлетней дочкой в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, инцидент произошел накануне на юго-востоке столицы. О возможном противоправном деянии в полицию сообщила гражданка Киргизии."Она рассказала, что в воскресенье ее сожитель, гражданин Сенегала, надругался над ее четырехлетней дочкой. Сама женщина в это время была в ночном клубе, где отмечала день рождения", - заявил собеседник агентства.Отмечается, что оба иностранца находились на территории России нелегально. Проводится проверка.
https://ria.ru/20221121/rebenok-1833046845.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, киргизия, россия, происшествия, сенегал
Москва, Киргизия, Россия, Происшествия, Сенегал
В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над дочкой сожительницы
В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над четырехлетней дочкой сожительницы