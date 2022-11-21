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В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над дочкой сожительницы - РИА Новости, 21.11.2022
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В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над дочкой сожительницы
В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над дочкой сожительницы - РИА Новости, 21.11.2022
В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над дочкой сожительницы
Гражданка Киргизии заподозрила своего сожителя из Сенегала в надругательстве над своей четырехлетней дочкой в Москве, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:46
2022-11-21T13:46
москва
киргизия
россия
происшествия
сенегал
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Гражданка Киргизии заподозрила своего сожителя из Сенегала в надругательстве над своей четырехлетней дочкой в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, инцидент произошел накануне на юго-востоке столицы. О возможном противоправном деянии в полицию сообщила гражданка Киргизии."Она рассказала, что в воскресенье ее сожитель, гражданин Сенегала, надругался над ее четырехлетней дочкой. Сама женщина в это время была в ночном клубе, где отмечала день рождения", - заявил собеседник агентства.Отмечается, что оба иностранца находились на территории России нелегально. Проводится проверка.
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москва, киргизия, россия, происшествия, сенегал
Москва, Киргизия, Россия, Происшествия, Сенегал
13:46 21.11.2022
 
В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над дочкой сожительницы

В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над четырехлетней дочкой сожительницы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Гражданка Киргизии заподозрила своего сожителя из Сенегала в надругательстве над своей четырехлетней дочкой в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам источника, инцидент произошел накануне на юго-востоке столицы. О возможном противоправном деянии в полицию сообщила гражданка Киргизии.
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"Она рассказала, что в воскресенье ее сожитель, гражданин Сенегала, надругался над ее четырехлетней дочкой. Сама женщина в это время была в ночном клубе, где отмечала день рождения", - заявил собеседник агентства.
Отмечается, что оба иностранца находились на территории России нелегально. Проводится проверка.
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