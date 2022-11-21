https://ria.ru/20221121/inostranets-1833072925.html

В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над дочкой сожительницы

В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над дочкой сожительницы - РИА Новости, 21.11.2022

В Москве иностранца заподозрили в надругательстве над дочкой сожительницы

Гражданка Киргизии заподозрила своего сожителя из Сенегала в надругательстве над своей четырехлетней дочкой в Москве, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:46

2022-11-21T13:46

2022-11-21T13:46

москва

киргизия

россия

происшествия

сенегал

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Гражданка Киргизии заподозрила своего сожителя из Сенегала в надругательстве над своей четырехлетней дочкой в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, инцидент произошел накануне на юго-востоке столицы. О возможном противоправном деянии в полицию сообщила гражданка Киргизии."Она рассказала, что в воскресенье ее сожитель, гражданин Сенегала, надругался над ее четырехлетней дочкой. Сама женщина в это время была в ночном клубе, где отмечала день рождения", - заявил собеседник агентства.Отмечается, что оба иностранца находились на территории России нелегально. Проводится проверка.

https://ria.ru/20221121/rebenok-1833046845.html

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москва

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сенегал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, киргизия, россия, происшествия, сенегал