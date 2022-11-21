https://ria.ru/20221121/indoneziya-1832983493.html
Индонезия готова экспортировать в Россию ткани батик, заявил посол
Индонезия готова экспортировать в Россию ткани батик, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2022
Индонезия готова экспортировать в Россию ткани батик, заявил посол
Индонезия готова обеспечить экспорт окрашенных тканей, выполненных в технологии батик, в РФ, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T07:47
2022-11-21T07:47
2022-11-21T07:52
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Индонезия готова обеспечить экспорт окрашенных тканей, выполненных в технологии батик, в РФ, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес."Пока в России нет магазинов, где продают батик, но изделия из таких тканей можно легко найти в Индонезии. Мы могли бы экспортировать ткани в Россию, но, поскольку это ручная работа, а не промышленное производство, объёмы поставок будут не очень большими", - сказал посол на открытии выставки "Две страны. Верность традициям", где была представлена коллекция из 20 индонезийских батиков.Посол отметил, что его рубашка, выполненная в технологии батик, стоит примерно 10 тысяч рублей.Как пояснил посол, ткани по технологии батик вручную изготавливаются с помощью воска, который наносится на ткань в виде узора и затем помещается в красящий состав.Само слово батик в переводе с индонезийского означает "капля воска".В 2009 году эта технология была внесена в список ЮНЕСКО шедевров устного и духовного наследия человечества.
https://ria.ru/20221121/indoneziya-1832981699.html
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россия, индонезия, юнеско, экономика
Россия, Индонезия, ЮНЕСКО, Экономика
07:47 21.11.2022 (обновлено: 07:52 21.11.2022)
Индонезия готова экспортировать в Россию ткани батик, заявил посол
Посол Таварес заявил о готовности Индонезии обеспечить экспорт в Россию ткани батик
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Индонезия готова обеспечить экспорт окрашенных тканей, выполненных в технологии батик, в РФ, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.
"Пока в России нет магазинов, где продают батик, но изделия из таких тканей можно легко найти в Индонезии. Мы могли бы экспортировать ткани в Россию, но, поскольку это ручная работа, а не промышленное производство, объёмы поставок будут не очень большими", - сказал посол на открытии выставки "Две страны. Верность традициям", где была представлена коллекция из 20 индонезийских батиков.
Посол отметил, что его рубашка, выполненная в технологии батик, стоит примерно 10 тысяч рублей.
Как пояснил посол, ткани по технологии батик вручную изготавливаются с помощью воска, который наносится на ткань в виде узора и затем помещается в красящий состав.
Само слово батик в переводе с индонезийского означает "капля воска".
В 2009 году эта технология была внесена в список ЮНЕСКО
шедевров устного и духовного наследия человечества.