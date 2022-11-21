Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/gruppa-1833086504.html
В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу
В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 21.11.2022
В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу
Российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр, заявило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:20
2022-11-21T15:07
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833103183_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81b9545c556bd8281cece8834adc2fa1.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр, заявило в понедельник Минобороны РФ."В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Херсонской области
Российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр, заявило в понедельник Минобороны РФ.
2022-11-21T14:20
true
PT3M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833103183_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_39c5356394a742d484a9b9c4859ae29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Украина, Россия
14:20 21.11.2022 (обновлено: 15:07 21.11.2022)
 
В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу

Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов ВСУ при переправе на левый берег Днепра

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр, заявило в понедельник Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала