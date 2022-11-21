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В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу

В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 21.11.2022

В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу

Российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр, заявило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:20

2022-11-21T14:20

2022-11-21T15:07

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

украина

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр, заявило в понедельник Минобороны РФ."В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Конашенков об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Херсонской области Российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр, заявило в понедельник Минобороны РФ. 2022-11-21T14:20 true PT3M24S

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безопасность, херсонская область , украина, россия