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В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу
В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 21.11.2022
В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу
Российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр, заявило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:20
2022-11-21T14:20
2022-11-21T15:07
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
украина
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр, заявило в понедельник Минобороны РФ."В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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Конашенков об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Херсонской области
Российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр, заявило в понедельник Минобороны РФ.
2022-11-21T14:20
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безопасность, херсонская область , украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Украина, Россия
14:20 21.11.2022 (обновлено: 15:07 21.11.2022)
В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу
Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов ВСУ при переправе на левый берег Днепра