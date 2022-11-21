https://ria.ru/20221121/gretsiya-1833035394.html

Военный аналитик назвал отправку Грецией оружия на Украину ошибкой

Военный аналитик назвал отправку Грецией оружия на Украину ошибкой - РИА Новости, 21.11.2022

Военный аналитик назвал отправку Грецией оружия на Украину ошибкой

Отправка Грецией оружия на Украину является ошибкой, противоречит фундаментальной внешнеполитической стратегии Греции по сохранению хороших связей с Россией и... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:08

2022-11-21T12:08

2022-11-21T12:09

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АФИНЫ, 21 ноя - РИА Новости. Отправка Грецией оружия на Украину является ошибкой, противоречит фундаментальной внешнеполитической стратегии Греции по сохранению хороших связей с Россией и "подливает бензин в огонь" конфликта, когда его надо гасить, сказал РИА Новости преподаватель геополитики в Военной академии "Эвелпидон" Константинос Гривас, комментируя планы направить на Украину партию 155-мм снарядов.Министр обороны США Ллойд Остин после контактной группы Рамштайн сообщил, что Греция направит Киеву 155-мм снаряды. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос сообщил в Рамштайне, что Греция уже предоставила Украине 155-мм боеприпасы и БМП-1."Поставки оружия не являются правильными для внешней политики Греции. Греция должна оставаться в стороне от этого конфликта, насколько это возможно. Многие другие члены НАТО и при этом еще большие сторонники жесткой линии не послали оружие, поэтому я не понимаю, почему мы (Греция) должны быть на острие копья. Это противоречит фундаментальным принципам греческой стратегии после гражданской войны - не левые правительства его реализовали, - которая была политикой относительно хороших отношений с Москвой", - сказал Гривас.По его словам, когда эскалация, "кажется, достигла очень опасной точки и похоже, что с украинской стороны появляется желание втянуть НАТО в конфронтацию, конечным исходом которой будет Армагеддон, поставки вооружений в это время как подливать бензин в огонь, но проблема то в том, чтобы лить воду на огонь, чтобы мы могли пойти на какую-то деэскалацию конфликта"."Так что либо в общем контексте, либо в более узком контексте греческой внешней политики это просто неверный шаг", - сказал Гривас.О том, что их страна в очередной раз направит оружие в Украину, граждане Греции вновь узнали не от своего правительства, а от иностранных политиков. До этого об этом сообщали тот же шеф Пентагона Ллойд Остин и канцлер Германии Олаф Шольц.В конце мая канцлер Шольц сообщил после саммита ЕС, что Греция передаст Украине бронетехнику советского образца, а Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины. По словам Шольца, он договорился об этом с греческим премьером на встрече в Брюсселе. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после саммита скрыл решение отправить бронетехнику на Украину. Тогда греческие политические партии потребовали разъяснений, почему правительство скрывает отправку оружия на Украину и ведет поставки в нарушение национального законодательства. Они заявили, что Греция опасным образом втягивается в конфликт на Украине.Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину – уже 27 февраля она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники.Греческие СМИ в начале июня писали, что правительство Греции уже передало или собирается передать Киеву "невероятное количество" оружия и боеприпасов - 15 тысяч снарядов 73-мм; 2,1 тысячи реактивных снарядов 122-мм; 20 тысяч автоматов Калашникова АК-47; 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 мм; 60 ПЗРК FIM-92 Stinger; 17 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм; 1,1 тысячи противотанковых снарядов РПГ-18. Для перевозки оружия и боеприпасов использовались шесть греческих транспортных самолетов С-130, десять канадских и пять новозеландских.Осенью были отправлены бронированные машины пехоты БМП-1.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221116/nato-1832044657.html

https://ria.ru/20221110/gaz-1830635297.html

https://ria.ru/20221120/gretsiya-1832882389.html

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Екатерина Зайцева

в мире, греция, нато, бмп-1, с-130, ак-47, министерство обороны сша, евросоюз, украина, россия, кириакос мицотакис, олаф шольц, ллойд остин