https://ria.ru/20221121/granitsa-1833022591.html

Польша приняла предложение Германии разместить системы ПРО Patriot

Польша приняла предложение Германии разместить системы ПРО Patriot - РИА Новости, 21.11.2022

Польша приняла предложение Германии разместить системы ПРО Patriot

Польша предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе, заявил вице-премьер, министр национальной... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:33

2022-11-21T11:33

2022-11-21T11:40

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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Польша предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак."Я с удовлетворением воспринял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных ракетных установок Patriot. В ходе сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу разместить систему на границе с Украиной", - написал Блащак в Twitter.Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин предложил Польше систему противоракетной обороны Patriot.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.

https://ria.ru/20221121/problemy-1832977823.html

https://ria.ru/20221121/izvineniya-1832974641.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мариуш блащак, польша, германия, нато, украина