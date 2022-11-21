11:33 21.11.2022 (обновлено: 11:40 21.11.2022)
Польша приняла предложение Германии разместить системы ПРО Patriot
Варшава предложит Берлину разместить системы ПРО Patriot на польско-украинской границе
Флаги Польши и Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Польша предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Я с удовлетворением воспринял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных ракетных установок Patriot. В ходе сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу разместить систему на границе с Украиной", - написал Блащак в Twitter.
Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин предложил Польше систему противоракетной обороны Patriot.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.