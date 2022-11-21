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Польша приняла предложение Германии разместить системы ПРО Patriot - РИА Новости, 21.11.2022
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Польша приняла предложение Германии разместить системы ПРО Patriot
Польша приняла предложение Германии разместить системы ПРО Patriot - РИА Новости, 21.11.2022
Польша приняла предложение Германии разместить системы ПРО Patriot
Польша предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе, заявил вице-премьер, министр национальной... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:33
2022-11-21T11:40
в мире
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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Польша предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак."Я с удовлетворением воспринял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных ракетных установок Patriot. В ходе сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу разместить систему на границе с Украиной", - написал Блащак в Twitter.Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин предложил Польше систему противоракетной обороны Patriot.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
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в мире, мариуш блащак, польша, германия, нато, украина
В мире, Мариуш Блащак, Польша, Германия, НАТО, Украина
11:33 21.11.2022 (обновлено: 11:40 21.11.2022)
 
Польша приняла предложение Германии разместить системы ПРО Patriot

Варшава предложит Берлину разместить системы ПРО Patriot на польско-украинской границе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Польша предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Я с удовлетворением воспринял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных ракетных установок Patriot. В ходе сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу разместить систему на границе с Украиной", - написал Блащак в Twitter.
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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В Германии заявили о серьезных проблемах после ЧП в Польше
Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин предложил Польше систему противоракетной обороны Patriot.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
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