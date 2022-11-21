https://ria.ru/20221121/gosduma-1833158119.html

Госдума рассмотрит поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

Госдума рассмотрит поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022

Госдума рассмотрит поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, которые предусматривают уголовную ответственность, сообщила РИА... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:41

2022-11-21T17:41

2022-11-21T17:41

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госдума рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, которые предусматривают уголовную ответственность, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.Законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят Госдумой 27 октября. Документ был внесен представителями всех фракций Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным."Будет обсуждаться во втором чтении законопроект и отклонение поправок комитетом – еще не приговор этим поправкам, потому что я вынесу их на отдельное голосование… Но пока у нас есть шанс у меня и Николая Петровича Бурляева быть поддержанными в самой Государственной думе", - сказала Останина.По словам парламентария, в случае отклонения поправок Госдумой поправки будут внесены отдельным законопроектом.Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили ряд поправок ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые не были поддержаны комитетом по госстроительству. В соответствии с поправками лицо, повторно нарушившее запрет на пропаганду ЛГБТ, предлагалось наказывать вплоть до лишения свободы до года. Кроме того, поправками предлагалось установить ответственность вплоть до лишения своды на срок до двух лет в случае повторного нарушения запрета пропаганды нетрадиционных ценностей с использованием СМИ.Также поправками предлагалось установить ответственность вплоть до трех лет лишения свободы при повторном нарушении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.Поправками также предлагалось установить за повторное нарушения запрета пропаганды педофилии наказание вплоть до лишения свободы до двух лет. За нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ предлагалось установить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20221121/lgbt-1833097476.html

https://ria.ru/20221121/lgbt-1833036209.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, вячеслав володин, николай бурляев, госдума рф