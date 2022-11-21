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Госдума рассмотрит поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022
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Госдума рассмотрит поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Госдума рассмотрит поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022
Госдума рассмотрит поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, которые предусматривают уголовную ответственность, сообщила РИА... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:41
2022-11-21T17:41
общество
здоровье - общество
вячеслав володин
николай бурляев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, которые предусматривают уголовную ответственность, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.Законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят Госдумой 27 октября. Документ был внесен представителями всех фракций Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным."Будет обсуждаться во втором чтении законопроект и отклонение поправок комитетом – еще не приговор этим поправкам, потому что я вынесу их на отдельное голосование… Но пока у нас есть шанс у меня и Николая Петровича Бурляева быть поддержанными в самой Государственной думе", - сказала Останина.По словам парламентария, в случае отклонения поправок Госдумой поправки будут внесены отдельным законопроектом.Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили ряд поправок ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые не были поддержаны комитетом по госстроительству. В соответствии с поправками лицо, повторно нарушившее запрет на пропаганду ЛГБТ, предлагалось наказывать вплоть до лишения свободы до года. Кроме того, поправками предлагалось установить ответственность вплоть до лишения своды на срок до двух лет в случае повторного нарушения запрета пропаганды нетрадиционных ценностей с использованием СМИ.Также поправками предлагалось установить ответственность вплоть до трех лет лишения свободы при повторном нарушении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.Поправками также предлагалось установить за повторное нарушения запрета пропаганды педофилии наказание вплоть до лишения свободы до двух лет. За нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ предлагалось установить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833097476.html
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общество, здоровье - общество, вячеслав володин, николай бурляев, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Вячеслав Володин, Николай Бурляев, Госдума РФ
17:41 21.11.2022
 
Госдума рассмотрит поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

Депутат Останина: ГД рассмотрит поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, которые предусматривают уголовную ответственность, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.
Законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят Госдумой 27 октября. Документ был внесен представителями всех фракций Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
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"Будет обсуждаться во втором чтении законопроект и отклонение поправок комитетом – еще не приговор этим поправкам, потому что я вынесу их на отдельное голосование… Но пока у нас есть шанс у меня и Николая Петровича Бурляева быть поддержанными в самой Государственной думе", - сказала Останина.
По словам парламентария, в случае отклонения поправок Госдумой поправки будут внесены отдельным законопроектом.
"Государственная дума, если их отклонит, тогда будем уже вносить их отдельным законопроектом", - добавила она.
Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили ряд поправок ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые не были поддержаны комитетом по госстроительству. В соответствии с поправками лицо, повторно нарушившее запрет на пропаганду ЛГБТ, предлагалось наказывать вплоть до лишения свободы до года. Кроме того, поправками предлагалось установить ответственность вплоть до лишения своды на срок до двух лет в случае повторного нарушения запрета пропаганды нетрадиционных ценностей с использованием СМИ.
Также поправками предлагалось установить ответственность вплоть до трех лет лишения свободы при повторном нарушении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.
Поправками также предлагалось установить за повторное нарушения запрета пропаганды педофилии наказание вплоть до лишения свободы до двух лет. За нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ предлагалось установить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
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