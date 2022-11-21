https://ria.ru/20221121/gosduma-1833070152.html
Комитет ГД отклонил поправку о запрете пропаганды насилия в видеоиграх
Комитет ГД отклонил поправку о запрете пропаганды насилия в видеоиграх - РИА Новости, 21.11.2022
Комитет ГД отклонил поправку о запрете пропаганды насилия в видеоиграх
Комитет Госдумы по информполитике на заседании в понедельник рекомендовал Думе отклонить поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:37
2022-11-21T13:37
2022-11-21T13:37
общество
технологии
александр хинштейн
яна лантратова
госдума рф
компьютерные игры
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике на заседании в понедельник рекомендовал Думе отклонить поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, поправка предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.Под запрет распространения предлагалось включить те игровые материалы, которые пропагандируют жестокость, насилие, порнографию и содержат ненормативную лексику.Кроме того, предлагалось запретить игры, которые могут содержать информацию о способах изготовления наркотиков и психотропных веществ, а также о способах совершения суицида. Поправкой также предусматривается запрет пропаганды ЛГБТ в компьютерных играх и оскорбления государственных символов.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее.По словам главы комитета Думы по информполитике Александра Хинштейна, поправками к принятию уже предлагается внесение изменений в закон о защите прав потребителей. Таким образом, любая продукция, которая будет нарушать уголовное или административное законодательство, не должна допускаться к продаже, добавил он."Комитет против того, чтобы отрегулировать отрасль путём внесения поправки ко второму чтению, достаточно размытой, на наш взгляд. Это приведёт не только к запрету тех игр, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные ценности … это приведет и к запрету основного числа всех остальных компьютерных игр, где есть любые "стрелялки", - пояснил Хинштейн.Депутат добавил, что в комитете готовы начать работу над такой инициативой, предусмотреть регулирование игровой отрасли в виде, например, отдельного закона.
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833040596.html
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833015143.html
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общество, технологии, александр хинштейн, яна лантратова, госдума рф, компьютерные игры
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Яна Лантратова, Госдума РФ, Компьютерные игры
Комитет ГД отклонил поправку о запрете пропаганды насилия в видеоиграх
Комитет ГД по информполитике отклонил поправку о запрете пропаганды насилия в видеоиграх
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике на заседании в понедельник рекомендовал Думе отклонить поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова
("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, поправка предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.
Под запрет распространения предлагалось включить те игровые материалы, которые пропагандируют жестокость, насилие, порнографию и содержат ненормативную лексику.
Кроме того, предлагалось запретить игры, которые могут содержать информацию о способах изготовления наркотиков и психотропных веществ, а также о способах совершения суицида. Поправкой также предусматривается запрет пропаганды ЛГБТ в компьютерных играх и оскорбления государственных символов.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее.
По словам главы комитета Думы по информполитике Александра Хинштейна
, поправками к принятию уже предлагается внесение изменений в закон о защите прав потребителей. Таким образом, любая продукция, которая будет нарушать уголовное или административное законодательство, не должна допускаться к продаже, добавил он.
"Комитет против того, чтобы отрегулировать отрасль путём внесения поправки ко второму чтению, достаточно размытой, на наш взгляд. Это приведёт не только к запрету тех игр, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные ценности … это приведет и к запрету основного числа всех остальных компьютерных игр, где есть любые "стрелялки", - пояснил Хинштейн.
Депутат добавил, что в комитете готовы начать работу над такой инициативой, предусмотреть регулирование игровой отрасли в виде, например, отдельного закона.