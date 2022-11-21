https://ria.ru/20221121/gosduma-1832978730.html

Граждан необходимо защитить законом от преследователей, заявил депутат ГД

Граждан необходимо защитить законом от преследователей, заявил депутат ГД - РИА Новости, 21.11.2022

Граждан необходимо защитить законом от преследователей, заявил депутат ГД

Граждан необходимо защитить от преследователей на законодательном уровне, нужен запрет на приближение и навязчивые звонки от таких "сталкеров", рассказал РИА... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T05:10

2022-11-21T05:10

2022-11-21T05:10

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Граждан необходимо защитить от преследователей на законодательном уровне, нужен запрет на приближение и навязчивые звонки от таких "сталкеров", рассказал РИА Новости депутат Госдумы Юрий Станкевич.По словам депутата, в последнее время вопрос "сталкеринга" – слежки и всяческого преследования – стоит особенно остро. В основном от этого страдают девушки: навязчивые поклонники караулят их возле дома или места учебы, постоянно пишут и всячески терроризируют звонками."Избежать трагедий может помочь, в частности, введение запрета на приближение. В скором времени выйду на коллег-депутатов с такой инициативой, будем изучать вопрос", – заявил Станкевич.Он добавил, что помимо запрета на приближение нужно "взять на карандаш звонки, сообщения и иную слежку от сталкеров"."Вопрос довольно сложный с юридической точки зрения, но, думаю, если будет поддержка со стороны коллег, инициатива примет форму законопроекта", – резюмировал депутат.

https://ria.ru/20221118/mayning-1832532921.html

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госдума рф, россия, общество, безопасность