https://ria.ru/20221121/gololed-1833182601.html
В Воронеже около 290 человек получили травмы из-за гололеда
В Воронеже около 290 человек получили травмы из-за гололеда - РИА Новости, 21.11.2022
В Воронеже около 290 человек получили травмы из-за гололеда
Около 290 человек, в том числе 10 детей получили травмы из-за гололеда, который образовался в Воронеже после ледяного дождя, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:13
2022-11-21T19:13
2022-11-21T19:13
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ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Около 290 человек, в том числе 10 детей получили травмы из-за гололеда, который образовался в Воронеже после ледяного дождя, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамент здравоохранения региона.Спасатели в минувшую пятницу объявили в Воронеже и области штормовое предупреждение из-за сильного гололеда. В субботу в Воронеж, где уже выпал снег, пришел ледяной дождь, в результате чего улицы города превратились в каток, а деревья покрылись ледяной коркой."За выходные в травмпункты Воронежа с травмами, полученными из-за гололеда, обратилось 275 взрослых и 10 детей. Госпитализация потребовалась 23 людям, среди которых два ребенка. У всех пациентов состояние средней степени тяжести", - рассказал собеседник агентства.Сейчас в Воронеже 0 градусов, слабая морось.По данным синоптиков, в Воронеже до среды по ночам будет небольшой мороз, днем - плюсовая температура, дожди и снег.
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происшествия, воронеж, россия, жкх, погода
Происшествия, Воронеж, Россия, ЖКХ, Погода
В Воронеже около 290 человек получили травмы из-за гололеда
В Воронеже около 290 человек получили травмы из-за гололеда после ледяного дождя
ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Около 290 человек, в том числе 10 детей получили травмы из-за гололеда, который образовался в Воронеже после ледяного дождя, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамент здравоохранения региона.
Спасатели в минувшую пятницу объявили в Воронеже и области штормовое предупреждение из-за сильного гололеда. В субботу в Воронеж, где уже выпал снег, пришел ледяной дождь, в результате чего улицы города превратились в каток, а деревья покрылись ледяной коркой.
"За выходные в травмпункты Воронежа с травмами, полученными из-за гололеда, обратилось 275 взрослых и 10 детей. Госпитализация потребовалась 23 людям, среди которых два ребенка. У всех пациентов состояние средней степени тяжести", - рассказал собеседник агентства.
Сейчас в Воронеже 0 градусов, слабая морось.
По данным синоптиков, в Воронеже до среды по ночам будет небольшой мороз, днем - плюсовая температура, дожди и снег.