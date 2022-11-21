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В Воронеже около 290 человек получили травмы из-за гололеда

В Воронеже около 290 человек получили травмы из-за гололеда - РИА Новости, 21.11.2022

В Воронеже около 290 человек получили травмы из-за гололеда

Около 290 человек, в том числе 10 детей получили травмы из-за гололеда, который образовался в Воронеже после ледяного дождя, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:13

2022-11-21T19:13

2022-11-21T19:13

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ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Около 290 человек, в том числе 10 детей получили травмы из-за гололеда, который образовался в Воронеже после ледяного дождя, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамент здравоохранения региона.Спасатели в минувшую пятницу объявили в Воронеже и области штормовое предупреждение из-за сильного гололеда. В субботу в Воронеж, где уже выпал снег, пришел ледяной дождь, в результате чего улицы города превратились в каток, а деревья покрылись ледяной коркой."За выходные в травмпункты Воронежа с травмами, полученными из-за гололеда, обратилось 275 взрослых и 10 детей. Госпитализация потребовалась 23 людям, среди которых два ребенка. У всех пациентов состояние средней степени тяжести", - рассказал собеседник агентства.Сейчас в Воронеже 0 градусов, слабая морось.По данным синоптиков, в Воронеже до среды по ночам будет небольшой мороз, днем - плюсовая температура, дожди и снег.

https://ria.ru/20221121/trolleybusy-1833076887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронеж, россия, жкх, погода