https://ria.ru/20221121/germaniya-1833146253.html

Немецкий экспорт в Россию в октябре упал почти на 60 процентов

Немецкий экспорт в Россию в октябре упал почти на 60 процентов - РИА Новости, 21.11.2022

Немецкий экспорт в Россию в октябре упал почти на 60 процентов

Немецкий экспорт в Россию в октябре 2022 года упал на 59,2% по сравнению с показателем на октябрь прошлого года, до 1 млрд евро, сообщило статистическое... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:58

2022-11-21T16:58

2022-11-21T16:58

специальная военная операция на украине

экономика

россия

германия

евросоюз

destatis

украина

санкции

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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Немецкий экспорт в Россию в октябре 2022 года упал на 59,2% по сравнению с показателем на октябрь прошлого года, до 1 млрд евро, сообщило статистическое ведомство Германии Destatis."Немецкий экспорт в Российскую Федерацию упал на 59,2% до 1,0 миллиарда евро в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года в результате войны на Украине и санкций, введенных против России", - говорится в сообщении.Таким образом, в октябре 2022 года Россия заняла 12-е место среди стран за пределами ЕС, куда направляется немецкий экспорт. В феврале 2022 года Россия занимала по этому показателю 5-е место.Первую строчку среди стран, не входящих в ЕС, куда направляются поставки продукции из Германии, занимают США. В октябре текущего года немецкий экспорт в Штаты вырос на 28,1% в сравнении с аналогичным показателем 2021 года, до 13,9 миллиарда евро.

https://ria.ru/20221017/evropa-1824566943.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, германия, евросоюз, destatis, украина, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции