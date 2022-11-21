https://ria.ru/20221121/germaniya-1833146253.html
Немецкий экспорт в Россию в октябре упал почти на 60 процентов
Немецкий экспорт в Россию в октябре упал почти на 60 процентов - РИА Новости, 21.11.2022
Немецкий экспорт в Россию в октябре упал почти на 60 процентов
Немецкий экспорт в Россию в октябре 2022 года упал на 59,2% по сравнению с показателем на октябрь прошлого года, до 1 млрд евро, сообщило статистическое... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:58
2022-11-21T16:58
2022-11-21T16:58
специальная военная операция на украине
экономика
россия
германия
евросоюз
destatis
украина
санкции
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Немецкий экспорт в Россию в октябре 2022 года упал на 59,2% по сравнению с показателем на октябрь прошлого года, до 1 млрд евро, сообщило статистическое ведомство Германии Destatis."Немецкий экспорт в Российскую Федерацию упал на 59,2% до 1,0 миллиарда евро в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года в результате войны на Украине и санкций, введенных против России", - говорится в сообщении.Таким образом, в октябре 2022 года Россия заняла 12-е место среди стран за пределами ЕС, куда направляется немецкий экспорт. В феврале 2022 года Россия занимала по этому показателю 5-е место.Первую строчку среди стран, не входящих в ЕС, куда направляются поставки продукции из Германии, занимают США. В октябре текущего года немецкий экспорт в Штаты вырос на 28,1% в сравнении с аналогичным показателем 2021 года, до 13,9 миллиарда евро.
https://ria.ru/20221017/evropa-1824566943.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Немецкий экспорт в Россию в октябре упал почти на 60 процентов
Destatis: немецкий экспорт в Россию в октябре упал на 59,2 процента, до миллиарда евро