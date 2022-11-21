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Немецкий экспорт в Россию в октябре упал почти на 60 процентов - РИА Новости, 21.11.2022
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Немецкий экспорт в Россию в октябре упал почти на 60 процентов
Немецкий экспорт в Россию в октябре упал почти на 60 процентов - РИА Новости, 21.11.2022
Немецкий экспорт в Россию в октябре упал почти на 60 процентов
Немецкий экспорт в Россию в октябре 2022 года упал на 59,2% по сравнению с показателем на октябрь прошлого года, до 1 млрд евро, сообщило статистическое... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:58
2022-11-21T16:58
специальная военная операция на украине
экономика
россия
германия
евросоюз
destatis
украина
санкции
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Немецкий экспорт в Россию в октябре 2022 года упал на 59,2% по сравнению с показателем на октябрь прошлого года, до 1 млрд евро, сообщило статистическое ведомство Германии Destatis."Немецкий экспорт в Российскую Федерацию упал на 59,2% до 1,0 миллиарда евро в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года в результате войны на Украине и санкций, введенных против России", - говорится в сообщении.Таким образом, в октябре 2022 года Россия заняла 12-е место среди стран за пределами ЕС, куда направляется немецкий экспорт. В феврале 2022 года Россия занимала по этому показателю 5-е место.Первую строчку среди стран, не входящих в ЕС, куда направляются поставки продукции из Германии, занимают США. В октябре текущего года немецкий экспорт в Штаты вырос на 28,1% в сравнении с аналогичным показателем 2021 года, до 13,9 миллиарда евро.
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экономика, россия, германия, евросоюз, destatis, украина, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Германия, Евросоюз, Destatis, Украина, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
16:58 21.11.2022
 
Немецкий экспорт в Россию в октябре упал почти на 60 процентов

Destatis: немецкий экспорт в Россию в октябре упал на 59,2 процента, до миллиарда евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг ФРГ над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг ФРГ над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг ФРГ над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Немецкий экспорт в Россию в октябре 2022 года упал на 59,2% по сравнению с показателем на октябрь прошлого года, до 1 млрд евро, сообщило статистическое ведомство Германии Destatis.
"Немецкий экспорт в Российскую Федерацию упал на 59,2% до 1,0 миллиарда евро в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года в результате войны на Украине и санкций, введенных против России", - говорится в сообщении.
Таким образом, в октябре 2022 года Россия заняла 12-е место среди стран за пределами ЕС, куда направляется немецкий экспорт. В феврале 2022 года Россия занимала по этому показателю 5-е место.
Первую строчку среди стран, не входящих в ЕС, куда направляются поставки продукции из Германии, занимают США. В октябре текущего года немецкий экспорт в Штаты вырос на 28,1% в сравнении с аналогичным показателем 2021 года, до 13,9 миллиарда евро.
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