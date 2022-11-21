https://ria.ru/20221121/gaz-1833127973.html
В Германии не нашли противоречий в покупке российского газа у Азербайджана
В Германии не нашли противоречий в покупке российского газа у Азербайджана - РИА Новости, 21.11.2022
В Германии не нашли противоречий в покупке российского газа у Азербайджана
Германия не видит противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, несмотря на то, что он может быть российского происхождения, сообщили журналистам РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:03
2022-11-21T16:03
2022-11-21T16:03
экономика
германия
азербайджан
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газпром
мид германии
россия
природный газ
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Германия не видит противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, несмотря на то, что он может быть российского происхождения, сообщили журналистам представители Минэкономики и МИД ФРГ."Газпром" с 15 ноября возобновил поставки газа в Азербайджан по новому договору с Госнефтекомпанией республики (SOCAR), объем поставок в период по март 2023 года составит до 1 миллиарда кубометров.При этом ранее сообщалось, что на фоне энергокризиса, подорожания энергоресурсов и необходимости восполнить снизившиеся поставки российского газа, Брюссель в июле заключил с Баку сделку, согласно которой экспорт газа в страны ЕС из Азербайджана удвоится к 2027 году."Мы ясно заявили, что мы хотим стать независимыми от поставок российского газа... Это прозрачный процесс", - сказал официальный представитель Минэкономики Германии на брифинге в понедельник, комментируя наличие высокой вероятности того, что российский газ все же будет поступать в ЕС, но по обходному пути - через Азербайджан.Представитель министерства добавил, что по трубопроводам в Германию российский газ не поступает. При этом, как он отметил, нельзя исключать, что энергоноситель из Азербайджана может быть российского происхождения."В настоящий момент у нас нет никаких санкций против импорта российского газа в ЕС. Мы запланировали стать независимыми от российского газа. И де-факто мы не импортируем российский газ. Но и никаких санкций против него в ЕС нет, чего нельзя сказать об угле и нефти", - добавил представитель МИД ФРГ.
https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html
https://ria.ru/20221120/terminal-1832939601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, азербайджан, евросоюз, газпром, мид германии, россия, природный газ
Экономика, Германия, Азербайджан, Евросоюз, Газпром, МИД Германии, Россия, Природный газ
В Германии не нашли противоречий в покупке российского газа у Азербайджана
Минэкономики ФРГ не нашло противоречий в покупке газа у Баку, даже если он будет из России
БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Германия не видит противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, несмотря на то, что он может быть российского происхождения, сообщили журналистам представители Минэкономики и МИД ФРГ.
"Газпром" с 15 ноября возобновил поставки газа в Азербайджан по новому договору с Госнефтекомпанией республики (SOCAR), объем поставок в период по март 2023 года составит до 1 миллиарда кубометров.
При этом ранее сообщалось, что на фоне энергокризиса, подорожания энергоресурсов и необходимости восполнить снизившиеся поставки российского газа, Брюссель в июле заключил с Баку сделку, согласно которой экспорт газа в страны ЕС из Азербайджана удвоится к 2027 году.
"Мы ясно заявили, что мы хотим стать независимыми от поставок российского газа... Это прозрачный процесс", - сказал официальный представитель Минэкономики Германии на брифинге в понедельник, комментируя наличие высокой вероятности того, что российский газ все же будет поступать в ЕС, но по обходному пути - через Азербайджан.
Представитель министерства добавил, что по трубопроводам в Германию российский газ не поступает. При этом, как он отметил, нельзя исключать, что энергоноситель из Азербайджана может быть российского происхождения.
"В настоящий момент у нас нет никаких санкций против импорта российского газа в ЕС. Мы запланировали стать независимыми от российского газа. И де-факто мы не импортируем российский газ. Но и никаких санкций против него в ЕС нет, чего нельзя сказать об угле и нефти", - добавил представитель МИД ФРГ.