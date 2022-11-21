Норвегия закупит для Украины газ на 190 миллионов евро
Правительство Норвегии сообщило, что закупит для Украины газ на 190 миллионов евро
© AP Photo / Pavlo PalamarchukСотрудник газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области Украины
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
Сотрудник газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области Украины. Архивное фото
МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Власти Норвегии подписали соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, согласно которому королевство профинансирует закупку газа для Украины на зимний период на два миллиарда крон (более 190 миллионов евро), говорится в сообщении норвежского правительства.
"Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум подписал соглашение, которое гарантирует Украине помощь в закупке газа зимой на сумму два миллиарда норвежских крон. Норвежская поддержка предоставляется через Европейский банк реконструкции и развития", - говорится в сообщении.
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Как отметили в правительстве, Норвегия является вторым крупнейшим донором для работы банка на Украине.
"Наша поддержка энергоснабжения имеет большое значение для Украины", — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт, слова которой приводятся в сообщении.
В июле премьер-министр Йонас Гар Стёре объявил, что правительство Норвегии выделит Украине 10 миллиардов крон в 2022 и 2023 годах. Из этой суммы два миллиарда крон выделено на закупку газа.