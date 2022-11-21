https://ria.ru/20221121/gaz-1833080022.html

Норвегия закупит для Украины газ на 190 миллионов евро

Норвегия закупит для Украины газ на 190 миллионов евро - РИА Новости, 21.11.2022

Норвегия закупит для Украины газ на 190 миллионов евро

Власти Норвегии подписали соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, согласно которому королевство профинансирует закупку газа для Украины на... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:06

2022-11-21T14:06

2022-11-21T14:06

норвегия

украина

европейский банк реконструкции и развития

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МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Власти Норвегии подписали соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, согласно которому королевство профинансирует закупку газа для Украины на зимний период на два миллиарда крон (более 190 миллионов евро), говорится в сообщении норвежского правительства."Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум подписал соглашение, которое гарантирует Украине помощь в закупке газа зимой на сумму два миллиарда норвежских крон. Норвежская поддержка предоставляется через Европейский банк реконструкции и развития", - говорится в сообщении.Как отметили в правительстве, Норвегия является вторым крупнейшим донором для работы банка на Украине."Наша поддержка энергоснабжения имеет большое значение для Украины", — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт, слова которой приводятся в сообщении.В июле премьер-министр Йонас Гар Стёре объявил, что правительство Норвегии выделит Украине 10 миллиардов крон в 2022 и 2023 годах. Из этой суммы два миллиарда крон выделено на закупку газа.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832802453.html

https://ria.ru/20221121/reaktory-1832434122.html

норвегия

украина

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норвегия, украина, европейский банк реконструкции и развития