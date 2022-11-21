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В Китае в октябре объем добычи природного газа вырос на 12,3% - РИА Новости, 21.11.2022
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В Китае в октябре объем добычи природного газа вырос на 12,3%
В Китае в октябре объем добычи природного газа вырос на 12,3% - РИА Новости, 21.11.2022
В Китае в октябре объем добычи природного газа вырос на 12,3%
В октябре в Китае было добыто 18,5 миллиарда кубометров природного газа, что на 12,3% больше, чем год назад. Темпы роста были на 7,7 п.п. выше, чем в сентябре,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:32
2022-11-21T12:32
россия-китай: главное
китай
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В октябре в Китае было добыто 18,5 миллиарда кубометров природного газа, что на 12,3% больше, чем год назад. Темпы роста были на 7,7 п.п. выше, чем в сентябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.За первые 10 месяцев этого года объем добычи природного газа в Китае вырос на 6% в годовом исчислении до 178,5 миллиарда кубометров. За этот же период страна импортировала 88,74 миллиона тонн природного газа, что на 10,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Несмотря на сложную ситуацию на международном рынке, Китай в целом может гарантировать поставки природного газа для нужд отопления этой зимой, заявил в среду на пресс-конференции представитель Государственного комитета по делам развития и реформ (ГКРР) КНР.Комитет будет призывать местные власти придерживаться соответствующей ценовой политики, чтобы поддерживать относительно стабильные цены на природный газ для населения, добавил представитель.
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китай, экономика, цены на нефть
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Цены на нефть
12:32 21.11.2022
 

В Китае в октябре объем добычи природного газа вырос на 12,3%

© AFP 2022 / Dan Sandoval / Yancheng Information OfficeБаза СПГ в Китае
База СПГ в Китае - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / Dan Sandoval / Yancheng Information Office
База СПГ в Китае
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В октябре в Китае было добыто 18,5 миллиарда кубометров природного газа, что на 12,3% больше, чем год назад. Темпы роста были на 7,7 п.п. выше, чем в сентябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
За первые 10 месяцев этого года объем добычи природного газа в Китае вырос на 6% в годовом исчислении до 178,5 миллиарда кубометров. За этот же период страна импортировала 88,74 миллиона тонн природного газа, что на 10,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на сложную ситуацию на международном рынке, Китай в целом может гарантировать поставки природного газа для нужд отопления этой зимой, заявил в среду на пресс-конференции представитель Государственного комитета по делам развития и реформ (ГКРР) КНР.
Комитет будет призывать местные власти придерживаться соответствующей ценовой политики, чтобы поддерживать относительно стабильные цены на природный газ для населения, добавил представитель.
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