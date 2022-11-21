https://ria.ru/20221121/gaz-1833042029.html

В Китае в октябре объем добычи природного газа вырос на 12,3%

В Китае в октябре объем добычи природного газа вырос на 12,3% - РИА Новости, 21.11.2022

В Китае в октябре объем добычи природного газа вырос на 12,3%

В октябре в Китае было добыто 18,5 миллиарда кубометров природного газа, что на 12,3% больше, чем год назад. Темпы роста были на 7,7 п.п. выше, чем в сентябре,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:32

2022-11-21T12:32

2022-11-21T12:32

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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В октябре в Китае было добыто 18,5 миллиарда кубометров природного газа, что на 12,3% больше, чем год назад. Темпы роста были на 7,7 п.п. выше, чем в сентябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.За первые 10 месяцев этого года объем добычи природного газа в Китае вырос на 6% в годовом исчислении до 178,5 миллиарда кубометров. За этот же период страна импортировала 88,74 миллиона тонн природного газа, что на 10,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Несмотря на сложную ситуацию на международном рынке, Китай в целом может гарантировать поставки природного газа для нужд отопления этой зимой, заявил в среду на пресс-конференции представитель Государственного комитета по делам развития и реформ (ГКРР) КНР.Комитет будет призывать местные власти придерживаться соответствующей ценовой политики, чтобы поддерживать относительно стабильные цены на природный газ для населения, добавил представитель.

https://ria.ru/20221115/kitay-1831540553.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, цены на нефть