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Глава МИД Венгрии лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи - РИА Новости, 21.11.2022
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Глава МИД Венгрии лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи
Глава МИД Венгрии лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи - РИА Новости, 21.11.2022
Глава МИД Венгрии лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:59
2022-11-21T08:59
в мире
венгрия
петер сийярто
россия
сочи
аэс "пакш"
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БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи."Ночь закончится еще не скоро, но надо отправляться. Утром я должен быть в Сочи. "Атомэкспо" — одна из важнейших встреч атомной отрасли. Из-за глобального энергетического кризиса беспрецедентное значение имеет тот факт, что страна может производить необходимое ей количество энергии", - написал Сийярто в соцсетях.Он подчеркнул, что АЭС "Пакш" играет ключевую роль с точки зрения энергобезопасности Венгрии.Международный форум "Атомэкспо", открывается 21 ноября в Сочи в Парке науки и искусств "Сириус".В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20221118/vengriya-1832531436.html
https://ria.ru/20221116/druzhba-1831996017.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, россия, сочи, аэс "пакш"
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Россия, Сочи, АЭС "Пакш"
08:59 21.11.2022
 
Глава МИД Венгрии лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи.
"Ночь закончится еще не скоро, но надо отправляться. Утром я должен быть в Сочи. "Атомэкспо" — одна из важнейших встреч атомной отрасли. Из-за глобального энергетического кризиса беспрецедентное значение имеет тот факт, что страна может производить необходимое ей количество энергии", - написал Сийярто в соцсетях.
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Он подчеркнул, что АЭС "Пакш" играет ключевую роль с точки зрения энергобезопасности Венгрии.
Международный форум "Атомэкспо", открывается 21 ноября в Сочи в Парке науки и искусств "Сириус".
В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
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В миреВенгрияПетер СийяртоРоссияСочиАЭС "Пакш"
 
 
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