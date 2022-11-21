https://ria.ru/20221121/forum-1832989467.html

Глава МИД Венгрии лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи

Глава МИД Венгрии лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи - РИА Новости, 21.11.2022

Глава МИД Венгрии лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:59

2022-11-21T08:59

2022-11-21T08:59

в мире

венгрия

петер сийярто

россия

сочи

аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что лично примет участие в форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи."Ночь закончится еще не скоро, но надо отправляться. Утром я должен быть в Сочи. "Атомэкспо" — одна из важнейших встреч атомной отрасли. Из-за глобального энергетического кризиса беспрецедентное значение имеет тот факт, что страна может производить необходимое ей количество энергии", - написал Сийярто в соцсетях.Он подчеркнул, что АЭС "Пакш" играет ключевую роль с точки зрения энергобезопасности Венгрии.Международный форум "Атомэкспо", открывается 21 ноября в Сочи в Парке науки и искусств "Сириус".В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20221118/vengriya-1832531436.html

https://ria.ru/20221116/druzhba-1831996017.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, петер сийярто, россия, сочи, аэс "пакш"