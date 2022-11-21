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Путин проведет встречу с главой ФНС - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин проведет встречу с главой ФНС
Путин проведет встречу с главой ФНС - РИА Новости, 21.11.2022
Путин проведет встречу с главой ФНС
Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы ФНС Даниила Егорова, в том числе о собираемости налогов и новациях в системе, сообщил... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:40
2022-11-21T12:40
даниил егоров
владимир путин
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы ФНС Даниила Егорова, в том числе о собираемости налогов и новациях в системе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Ново-Огарево. У него сегодня будет с докладом руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Налоговая служба у нас одна из лучших в мире, одна из самых совершенных, современных и инновационных", - сказал он.
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даниил егоров, владимир путин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), дмитрий песков, политика
Даниил Егоров, Владимир Путин, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Дмитрий Песков, Политика
12:40 21.11.2022
 
Путин проведет встречу с главой ФНС

Президент Путин заслушает доклад главы ФНС Егорова

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы ФНС Даниила Егорова, в том числе о собираемости налогов и новациях в системе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Ново-Огарево. У него сегодня будет с докладом руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Налоговая служба у нас одна из лучших в мире, одна из самых совершенных, современных и инновационных", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:39
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона
 
Даниил ЕгоровВладимир ПутинРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Дмитрий ПесковПолитика
 
 
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