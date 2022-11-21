https://ria.ru/20221121/fns-1833046979.html

Путин проведет встречу с главой ФНС

Путин проведет встречу с главой ФНС - РИА Новости, 21.11.2022

Путин проведет встречу с главой ФНС

Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы ФНС Даниила Егорова, в том числе о собираемости налогов и новациях в системе, сообщил... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:40

2022-11-21T12:40

2022-11-21T12:40

даниил егоров

владимир путин

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы ФНС Даниила Егорова, в том числе о собираемости налогов и новациях в системе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Ново-Огарево. У него сегодня будет с докладом руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Налоговая служба у нас одна из лучших в мире, одна из самых совершенных, современных и инновационных", - сказал он.

https://ria.ru/20221121/putin-1833046452.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

даниил егоров, владимир путин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), дмитрий песков, политика