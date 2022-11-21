https://ria.ru/20221121/fns-1833046979.html
Путин проведет встречу с главой ФНС
Путин проведет встречу с главой ФНС - РИА Новости, 21.11.2022
Путин проведет встречу с главой ФНС
Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы ФНС Даниила Егорова, в том числе о собираемости налогов и новациях в системе, сообщил... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:40
2022-11-21T12:40
2022-11-21T12:40
даниил егоров
владимир путин
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы ФНС Даниила Егорова, в том числе о собираемости налогов и новациях в системе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Ново-Огарево. У него сегодня будет с докладом руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Налоговая служба у нас одна из лучших в мире, одна из самых совершенных, современных и инновационных", - сказал он.
https://ria.ru/20221121/putin-1833046452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даниил егоров, владимир путин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), дмитрий песков, политика
Даниил Егоров, Владимир Путин, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Дмитрий Песков, Политика
Путин проведет встречу с главой ФНС
Президент Путин заслушает доклад главы ФНС Егорова