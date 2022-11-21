https://ria.ru/20221121/finnair-1833083944.html
Finnair сократит почти 150 человек из-за закрытия российского неба
Finnair сократит почти 150 человек из-за закрытия российского неба - РИА Новости, 21.11.2022
Finnair сократит почти 150 человек из-за закрытия российского неба
Авиакомпания Finnair завершила переговоры о сокращении с персоналом по всему миру и сократит около 150 человек в связи с закрытием воздушного пространства... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:15
2022-11-21T14:15
2022-11-21T14:28
россия
финляндия
finnair
oneworld
авиация
санкции
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125322/82/1253228233_0:100:2048:1252_1920x0_80_0_0_844cfa04595ad00f9db43731346ec692.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Finnair завершила переговоры о сокращении с персоналом по всему миру и сократит около 150 человек в связи с закрытием воздушного пространства России и изменившейся в связи с этим стратегией перевозчика, сообщает компания в пресс-релизе.О начале переговоров о сокращении примерно 200 рабочих мест было объявлено в октябре."Из-за кардинальных изменений в операционной среде Finnair, вызванных закрытием воздушного пространства России, Finnair в настоящее время сокращает около 90 рабочих мест в Финляндии. Некоторым сотрудникам может быть предложена новая должность в Finnair. За пределами Финляндии будет сокращено 57 рабочих мест", - говорится в сообщении.Сокращение персонала будет осуществлено до конца зимы, уточняет компания, добавив, что продолжает решительные действия для восстановления прибыльности.Тем временем в понедельник до 16.00 мск продолжается забастовка бортпроводников Finnair, занятых на рейсах из Хельсинки, в связи с планами перевозчика передать примерно 450 рабочих мест бортпроводников в Финляндии, занятым на рейсах в Таиланд и США, субподрядчикам для снижения расходов компании и достижения прибыльности.Finnair - крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции Finnair Plc котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki.
https://ria.ru/20221115/aviatsiya-1831627987.html
https://ria.ru/20221118/finlyandiya-1832425108.html
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125322/82/1253228233_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_03e09784443a95788e03b4d96deed954.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, finnair, oneworld, авиация, санкции, новости - туризм
Россия, Финляндия, Finnair, Oneworld, Авиация, Санкции, Туризм, Новости - Туризм
14:15 21.11.2022 (обновлено: 14:28 21.11.2022)
Finnair сократит почти 150 человек из-за закрытия российского неба
Финская Finnair сократит почти 150 человек из-за закрытия воздушного пространства России