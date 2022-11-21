https://ria.ru/20221121/finnair-1833083944.html

Finnair сократит почти 150 человек из-за закрытия российского неба

Finnair сократит почти 150 человек из-за закрытия российского неба - РИА Новости, 21.11.2022

Finnair сократит почти 150 человек из-за закрытия российского неба

Авиакомпания Finnair завершила переговоры о сокращении с персоналом по всему миру и сократит около 150 человек в связи с закрытием воздушного пространства... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:15

2022-11-21T14:15

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Finnair завершила переговоры о сокращении с персоналом по всему миру и сократит около 150 человек в связи с закрытием воздушного пространства России и изменившейся в связи с этим стратегией перевозчика, сообщает компания в пресс-релизе.О начале переговоров о сокращении примерно 200 рабочих мест было объявлено в октябре."Из-за кардинальных изменений в операционной среде Finnair, вызванных закрытием воздушного пространства России, Finnair в настоящее время сокращает около 90 рабочих мест в Финляндии. Некоторым сотрудникам может быть предложена новая должность в Finnair. За пределами Финляндии будет сокращено 57 рабочих мест", - говорится в сообщении.Сокращение персонала будет осуществлено до конца зимы, уточняет компания, добавив, что продолжает решительные действия для восстановления прибыльности.Тем временем в понедельник до 16.00 мск продолжается забастовка бортпроводников Finnair, занятых на рейсах из Хельсинки, в связи с планами перевозчика передать примерно 450 рабочих мест бортпроводников в Финляндии, занятым на рейсах в Таиланд и США, субподрядчикам для снижения расходов компании и достижения прибыльности.Finnair - крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции Finnair Plc котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki.

https://ria.ru/20221115/aviatsiya-1831627987.html

https://ria.ru/20221118/finlyandiya-1832425108.html

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россия, финляндия, finnair, oneworld, авиация, санкции, новости - туризм