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ЕК может представить предложения о лимите цен на газ до 24 ноября - РИА Новости, 21.11.2022
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ЕК может представить предложения о лимите цен на газ до 24 ноября
ЕК может представить предложения о лимите цен на газ до 24 ноября - РИА Новости, 21.11.2022
ЕК может представить предложения о лимите цен на газ до 24 ноября
Еврокомиссия (ЕК) может представить предложения по ограничению цен на "голубое топливо" на TTF до внеочередного совета министров стран Евросоюза по энергетике,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:39
2022-11-21T16:39
цены на нефть
еврокомиссия
совет ес
природный газ
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может представить предложения по ограничению цен на "голубое топливо" на TTF до внеочередного совета министров стран Евросоюза по энергетике, назначенного на 24 ноября, где затем может состояться обсуждение этого документа, говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.Еврокомиссия в середине октября представила свою идею о введении такого лимита, но для возможности его внедрения необходим конкретный текст предложения."Ожидается, что комиссия до заседания Совета представит предложение по регулированию Совета о механизме корректировки рынка газа для ограничения цены газа в ситуациях крайней волатильности", - говорится в сообщении по предстоящей 24 ноября встрече.Если это произойдёт, то "вполне вероятно, что комиссия представит своё предложение министрам в день совета, после чего министры обменяются мнениями", отмечается в нем.Ожидаемое предложение будет представлять собой временную чрезвычайную меру, предусматривающую введение потолка цен для TTF, говорится в сообщении.
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цены на нефть, еврокомиссия, совет ес, природный газ, экономика
Цены на нефть, Еврокомиссия, Совет ЕС, Природный газ, Экономика
16:39 21.11.2022
 
ЕК может представить предложения о лимите цен на газ до 24 ноября

В Совете ЕС заявили, что ЕК может представить предложения о лимите цен на газ до 24 ноября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может представить предложения по ограничению цен на "голубое топливо" на TTF до внеочередного совета министров стран Евросоюза по энергетике, назначенного на 24 ноября, где затем может состояться обсуждение этого документа, говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Еврокомиссия в середине октября представила свою идею о введении такого лимита, но для возможности его внедрения необходим конкретный текст предложения.
"Ожидается, что комиссия до заседания Совета представит предложение по регулированию Совета о механизме корректировки рынка газа для ограничения цены газа в ситуациях крайней волатильности", - говорится в сообщении по предстоящей 24 ноября встрече.
Если это произойдёт, то "вполне вероятно, что комиссия представит своё предложение министрам в день совета, после чего министры обменяются мнениями", отмечается в нем.
Ожидаемое предложение будет представлять собой временную чрезвычайную меру, предусматривающую введение потолка цен для TTF, говорится в сообщении.
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Цены на нефтьЕврокомиссияСовет ЕСПриродный газЭкономика
 
 
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