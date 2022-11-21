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Украинские войска обстреливают Энергодар - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/energodar-1833125736.html
Украинские войска обстреливают Энергодар
Украинские войска обстреливают Энергодар - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска обстреливают Энергодар
Украинские армия снова ведет огонь по Энергодару, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:56
2022-11-21T17:04
специальная военная операция на украине
энергодар
безопасность
россия
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинские армия снова ведет огонь по Энергодару, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергодар под огнем боевиков ВСУ! &lt;...&gt; По предварительной информации, прилеты в районе береговой линии", — написал он.По словам Рогова, обстрел ведется из тяжелой артиллерии натовского образца. Подробности уточняются, добавил он.В Энергодаре, на левом берегу Днепра, расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно обстреливают как город, так и территорию станции, в последние дни атаки стали особенно массированными, на АЭС зафиксировали попадания по системе охлаждения и сухому хранилищу ядерных отходов.На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальности. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.
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энергодар
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энергодар, безопасность, россия, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:56 21.11.2022 (обновлено: 17:04 21.11.2022)
 
Украинские войска обстреливают Энергодар

Рогов сообщил об обстрелах ВСУ Энергодара, предположительно, в районе береговой линии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗдание администрации Энергодара, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Здание администрации Энергодара, поврежденное в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание администрации Энергодара, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинские армия снова ведет огонь по Энергодару, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Энергодар под огнем боевиков ВСУ! <...> По предварительной информации, прилеты в районе береговой линии", — написал он.
По словам Рогова, обстрел ведется из тяжелой артиллерии натовского образца. Подробности уточняются, добавил он.
В Энергодаре, на левом берегу Днепра, расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно обстреливают как город, так и территорию станции, в последние дни атаки стали особенно массированными, на АЭС зафиксировали попадания по системе охлаждения и сухому хранилищу ядерных отходов.
На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальности. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.
Кадры ночных ударов по войскам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:35Специальная военная операция на Украине
ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарБезопасностьРоссияВладимир РоговЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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