https://ria.ru/20221121/energodar-1833125736.html

Украинские войска обстреливают Энергодар

Украинские войска обстреливают Энергодар - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска обстреливают Энергодар

Украинские армия снова ведет огонь по Энергодару, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:56

2022-11-21T15:56

2022-11-21T17:04

специальная военная операция на украине

энергодар

безопасность

россия

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинские армия снова ведет огонь по Энергодару, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергодар под огнем боевиков ВСУ! <...> По предварительной информации, прилеты в районе береговой линии", — написал он.По словам Рогова, обстрел ведется из тяжелой артиллерии натовского образца. Подробности уточняются, добавил он.В Энергодаре, на левом берегу Днепра, расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно обстреливают как город, так и территорию станции, в последние дни атаки стали особенно массированными, на АЭС зафиксировали попадания по системе охлаждения и сухому хранилищу ядерных отходов.На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальности. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.

https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833044463.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

энергодар, безопасность, россия, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр