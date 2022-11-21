15:56 21.11.2022 (обновлено: 17:04 21.11.2022)
Украинские войска обстреливают Энергодар
Рогов сообщил об обстрелах ВСУ Энергодара, предположительно, в районе береговой линии
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗдание администрации Энергодара, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Здание администрации Энергодара, поврежденное в результате обстрела ВСУ
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинские армия снова ведет огонь по Энергодару, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Энергодар под огнем боевиков ВСУ! <...> По предварительной информации, прилеты в районе береговой линии", — написал он.
По словам Рогова, обстрел ведется из тяжелой артиллерии натовского образца. Подробности уточняются, добавил он.
В Энергодаре, на левом берегу Днепра, расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно обстреливают как город, так и территорию станции, в последние дни атаки стали особенно массированными, на АЭС зафиксировали попадания по системе охлаждения и сухому хранилищу ядерных отходов.
На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальности. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.