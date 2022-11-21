https://ria.ru/20221121/elki-1833143474.html
Дети участников спецоперации смогут посетить "Елку Победы" бесплатно
Дети участников спецоперации смогут посетить "Елку Победы" бесплатно - РИА Новости, 21.11.2022
Дети участников спецоперации смогут посетить "Елку Победы" бесплатно
Дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посетить "Елку Победы" и поучаствовать в новогоднем квесте с 24 декабря по 8 января, сообщила... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:50
2022-11-21T16:50
2022-11-21T16:50
специальная военная операция на украине
музей победы
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посетить "Елку Победы" и поучаствовать в новогоднем квесте с 24 декабря по 8 января, сообщила пресс-служба Музея Победы."Мы приняли решение, что благотворительные показы для детей участников СВО будут проходить ежедневно. На нашем квесте смогут побывать ребята от 6 до 12 лет, чьи родители сейчас защищают интересы нашей Родины. Это военнослужащие Минобороны, МВД, Росгвардии", - приводит пресс-служба слова директора Музея Победы Александра Школьника.В ходе квеста, отметили в пресс-службе, детям предстоит побороть темные силы и проявить смекалку, ловкость, смелость, находчивость и защитить Новый год.
https://ria.ru/20221120/elki-1832877709.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музей победы, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Специальная военная операция на Украине, Музей Победы, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Дети участников спецоперации смогут посетить "Елку Победы" бесплатно
Музей Победы проведет благотворительные елки для детей участников спецоперации