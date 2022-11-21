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Дети участников спецоперации смогут посетить "Елку Победы" бесплатно - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/elki-1833143474.html
Дети участников спецоперации смогут посетить "Елку Победы" бесплатно
Дети участников спецоперации смогут посетить "Елку Победы" бесплатно - РИА Новости, 21.11.2022
Дети участников спецоперации смогут посетить "Елку Победы" бесплатно
Дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посетить "Елку Победы" и поучаствовать в новогоднем квесте с 24 декабря по 8 января, сообщила... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:50
2022-11-21T16:50
специальная военная операция на украине
музей победы
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посетить "Елку Победы" и поучаствовать в новогоднем квесте с 24 декабря по 8 января, сообщила пресс-служба Музея Победы."Мы приняли решение, что благотворительные показы для детей участников СВО будут проходить ежедневно. На нашем квесте смогут побывать ребята от 6 до 12 лет, чьи родители сейчас защищают интересы нашей Родины. Это военнослужащие Минобороны, МВД, Росгвардии", - приводит пресс-служба слова директора Музея Победы Александра Школьника.В ходе квеста, отметили в пресс-службе, детям предстоит побороть темные силы и проявить смекалку, ловкость, смелость, находчивость и защитить Новый год.
https://ria.ru/20221120/elki-1832877709.html
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музей победы, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Специальная военная операция на Украине, Музей Победы, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
16:50 21.11.2022
 
Дети участников спецоперации смогут посетить "Елку Победы" бесплатно

Музей Победы проведет благотворительные елки для детей участников спецоперации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПочетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
Почетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Почетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посетить "Елку Победы" и поучаствовать в новогоднем квесте с 24 декабря по 8 января, сообщила пресс-служба Музея Победы.
"Мы приняли решение, что благотворительные показы для детей участников СВО будут проходить ежедневно. На нашем квесте смогут побывать ребята от 6 до 12 лет, чьи родители сейчас защищают интересы нашей Родины. Это военнослужащие Минобороны, МВД, Росгвардии", - приводит пресс-служба слова директора Музея Победы Александра Школьника.
В ходе квеста, отметили в пресс-службе, детям предстоит побороть темные силы и проявить смекалку, ловкость, смелость, находчивость и защитить Новый год.
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 13:50Республика Татарстан
Дети участников спецоперации из Татарстана посетят новогодние елки в Казани
 
Специальная военная операция на УкраинеМузей ПобедыФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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