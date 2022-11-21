https://ria.ru/20221121/elki-1833143474.html

Дети участников спецоперации смогут посетить "Елку Победы" бесплатно

Дети участников спецоперации смогут посетить "Елку Победы" бесплатно - РИА Новости, 21.11.2022

Дети участников спецоперации смогут посетить "Елку Победы" бесплатно

Дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посетить "Елку Победы" и поучаствовать в новогоднем квесте с 24 декабря по 8 января, сообщила... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:50

2022-11-21T16:50

2022-11-21T16:50

специальная военная операция на украине

музей победы

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посетить "Елку Победы" и поучаствовать в новогоднем квесте с 24 декабря по 8 января, сообщила пресс-служба Музея Победы."Мы приняли решение, что благотворительные показы для детей участников СВО будут проходить ежедневно. На нашем квесте смогут побывать ребята от 6 до 12 лет, чьи родители сейчас защищают интересы нашей Родины. Это военнослужащие Минобороны, МВД, Росгвардии", - приводит пресс-служба слова директора Музея Победы Александра Школьника.В ходе квеста, отметили в пресс-службе, детям предстоит побороть темные силы и проявить смекалку, ловкость, смелость, находчивость и защитить Новый год.

https://ria.ru/20221120/elki-1832877709.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

музей победы, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество