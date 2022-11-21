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В подконтрольном Украине Запорожье решили не устанавливать новогоднюю елку - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/elka-1833215819.html
В подконтрольном Украине Запорожье решили не устанавливать новогоднюю елку
В подконтрольном Украине Запорожье решили не устанавливать новогоднюю елку - РИА Новости, 21.11.2022
В подконтрольном Украине Запорожье решили не устанавливать новогоднюю елку
Власти находящегося под контролем Украины Запорожья решили не устанавливать главную городскую елку в этом году, сообщил секретарь Запорожского горсовета... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:51
2022-11-21T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
владимир зеленский
запорожье
россия
жкх
украина
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти находящегося под контролем Украины Запорожья решили не устанавливать главную городскую елку в этом году, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев."В нашей стране идет война, поэтому из-за существующих ограничений мы отказались от массовых новогодних празднований и мероприятий. Но один вопрос у нас оставался открытым: нужно ли в этом году в Запорожье устанавливать главную городскую елку?", - написал Куртев в своем Telegram-канале.По его словам, по этому вопросу было проведено онлайн-голосование, в котором приняли участие почти 83 тысячи жителей города. Более 60% проголосовали против установки городской елки."Если большинство голосующих решили, что во время войны елка городу не нужна, то так тому и быть. В этом году Центральная городская площадь останется без новогодней красавицы", - отметил Куртев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221121/kherson-1833001017.html
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, запорожье, россия, жкх, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Запорожье, Россия, ЖКХ, Украина, Вооруженные силы РФ
21:51 21.11.2022
 
В подконтрольном Украине Запорожье решили не устанавливать новогоднюю елку

Власти подконтрольного Украине Запорожья решили не устанавливать новогоднюю елку

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти находящегося под контролем Украины Запорожья решили не устанавливать главную городскую елку в этом году, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"В нашей стране идет война, поэтому из-за существующих ограничений мы отказались от массовых новогодних празднований и мероприятий. Но один вопрос у нас оставался открытым: нужно ли в этом году в Запорожье устанавливать главную городскую елку?", - написал Куртев в своем Telegram-канале.
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По его словам, по этому вопросу было проведено онлайн-голосование, в котором приняли участие почти 83 тысячи жителей города. Более 60% проголосовали против установки городской елки.
"Если большинство голосующих решили, что во время войны елка городу не нужна, то так тому и быть. В этом году Центральная городская площадь останется без новогодней красавицы", - отметил Куртев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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