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Строительство еще двух энергоблоков "Эль-Дабаа" начнут в 2023 году - РИА Новости, 21.11.2022
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Строительство еще двух энергоблоков "Эль-Дабаа" начнут в 2023 году
Строительство еще двух энергоблоков "Эль-Дабаа" начнут в 2023 году - РИА Новости, 21.11.2022
Строительство еще двух энергоблоков "Эль-Дабаа" начнут в 2023 году
Строительство с участием России еще двух энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году, сообщил генеральный директор госкорпорации РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:02
2022-11-21T14:57
россия
египет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
сочи
аэс "эль-дабаа"
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Строительство с участием России еще двух энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."В плане третий и четвертый блок на 2023-й, следующий год", - сказал Лихачев журналистам на полях форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.В минувшую субботу началось строительство второго блока АЭС "Эль-Дабаа". Первый блок начали строить в июле нынешнего года.
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россия, египет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, сочи, аэс "эль-дабаа"
Россия, Египет, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Сочи, АЭС "Эль-Дабаа"
14:02 21.11.2022 (обновлено: 14:57 21.11.2022)
 
Строительство еще двух энергоблоков "Эль-Дабаа" начнут в 2023 году

Лихачев: строительство третьего и четвертого энергоблоков "Эль-Дабаа" в начнут в 2023 году

© Фото : РосатомПлощадка АЭС "Эль-Дабаа"
Площадка АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Росатом
Площадка АЭС "Эль-Дабаа". Архивное фото
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Строительство с участием России еще двух энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"В плане третий и четвертый блок на 2023-й, следующий год", - сказал Лихачев журналистам на полях форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.
В минувшую субботу началось строительство второго блока АЭС "Эль-Дабаа". Первый блок начали строить в июле нынешнего года.
Строительная площадка АЭС Аккую госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 13:08
Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго
 
РоссияЕгипетГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевСочиАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
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