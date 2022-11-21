https://ria.ru/20221121/el-dabaa-1833077776.html

Строительство еще двух энергоблоков "Эль-Дабаа" начнут в 2023 году

Строительство еще двух энергоблоков "Эль-Дабаа" начнут в 2023 году - РИА Новости, 21.11.2022

Строительство еще двух энергоблоков "Эль-Дабаа" начнут в 2023 году

Строительство с участием России еще двух энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году, сообщил генеральный директор госкорпорации РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:02

2022-11-21T14:02

2022-11-21T14:57

россия

египет

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

сочи

аэс "эль-дабаа"

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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Строительство с участием России еще двух энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."В плане третий и четвертый блок на 2023-й, следующий год", - сказал Лихачев журналистам на полях форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.В минувшую субботу началось строительство второго блока АЭС "Эль-Дабаа". Первый блок начали строить в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20221108/turtsiya-1829931037.html

россия

египет

сочи

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россия, египет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, сочи, аэс "эль-дабаа"