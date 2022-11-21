Рейтинг@Mail.ru
В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего подростка - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/dtp-1833002169.html
В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего подростка
В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего подростка - РИА Новости, 21.11.2022
В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего подростка
Житель села Глуховка Омской области подозревается в том, что пьяным задавил 17-летнего парня, после чего покинул место ДТП, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:14
2022-11-21T10:14
происшествия
омская область
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg
ОМСК, 21 ноя - РИА Новости. Житель села Глуховка Омской области подозревается в том, что пьяным задавил 17-летнего парня, после чего покинул место ДТП, сообщает СУСК РФ по региону.Следователи считают, что вечером 20 ноября в районе села Тургеневка на дороге "Калачинск-Ивановка" в Омской области 42-летний пьяный мужчина за рулем "ВАЗ 21074" сбил 17-летнего парня и скрылся с места ДТП. Подросток от полученных травм скончался на месте.Подозреваемый задержан. Следователи намерены обратиться в суд, чтобы мужчину арестовали.Ему вменяется п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, и сопряженное с оставлением места его совершения).
https://ria.ru/20221121/rebenok-1832994975.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_63acdf2792fce5ad5285773b2187d855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, дтп
Происшествия, Омская область, ДТП
10:14 21.11.2022
 
В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего подростка

В Омской области задержали водителя, который пьяным сбил подростка и скрылся с места ДТП

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 21 ноя - РИА Новости. Житель села Глуховка Омской области подозревается в том, что пьяным задавил 17-летнего парня, после чего покинул место ДТП, сообщает СУСК РФ по региону.
Следователи считают, что вечером 20 ноября в районе села Тургеневка на дороге "Калачинск-Ивановка" в Омской области 42-летний пьяный мужчина за рулем "ВАЗ 21074" сбил 17-летнего парня и скрылся с места ДТП. Подросток от полученных травм скончался на месте.
"Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 42-летнего жителя села Глуховка Омской области... Подозреваемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе.
Подозреваемый задержан. Следователи намерены обратиться в суд, чтобы мужчину арестовали.
Ему вменяется п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, и сопряженное с оставлением места его совершения).
Автомобиль скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 09:30
В Москве грузовик насмерть сбил ребенка
 
ПроисшествияОмская областьДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала