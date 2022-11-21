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В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего подростка
В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего подростка - РИА Новости, 21.11.2022
В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего подростка
Житель села Глуховка Омской области подозревается в том, что пьяным задавил 17-летнего парня, после чего покинул место ДТП, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:14
2022-11-21T10:14
2022-11-21T10:14
происшествия
омская область
дтп
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ОМСК, 21 ноя - РИА Новости. Житель села Глуховка Омской области подозревается в том, что пьяным задавил 17-летнего парня, после чего покинул место ДТП, сообщает СУСК РФ по региону.Следователи считают, что вечером 20 ноября в районе села Тургеневка на дороге "Калачинск-Ивановка" в Омской области 42-летний пьяный мужчина за рулем "ВАЗ 21074" сбил 17-летнего парня и скрылся с места ДТП. Подросток от полученных травм скончался на месте.Подозреваемый задержан. Следователи намерены обратиться в суд, чтобы мужчину арестовали.Ему вменяется п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, и сопряженное с оставлением места его совершения).
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омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омская область, дтп
Происшествия, Омская область, ДТП
В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего подростка
В Омской области задержали водителя, который пьяным сбил подростка и скрылся с места ДТП
ОМСК, 21 ноя - РИА Новости.
Житель села Глуховка Омской области подозревается в том, что пьяным задавил 17-летнего парня, после чего покинул место ДТП, сообщает
СУСК РФ по региону.
Следователи считают, что вечером 20 ноября в районе села Тургеневка на дороге "Калачинск-Ивановка" в Омской области 42-летний пьяный мужчина за рулем "ВАЗ 21074" сбил 17-летнего парня и скрылся с места ДТП. Подросток от полученных травм скончался на месте.
"Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 42-летнего жителя села Глуховка Омской области... Подозреваемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе.
Подозреваемый задержан. Следователи намерены обратиться в суд, чтобы мужчину арестовали.
Ему вменяется п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, и сопряженное с оставлением места его совершения).