https://ria.ru/20221121/dtp-1833002169.html

В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего подростка

В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего подростка - РИА Новости, 21.11.2022

В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего подростка

Житель села Глуховка Омской области подозревается в том, что пьяным задавил 17-летнего парня, после чего покинул место ДТП, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:14

2022-11-21T10:14

2022-11-21T10:14

происшествия

омская область

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg

ОМСК, 21 ноя - РИА Новости. Житель села Глуховка Омской области подозревается в том, что пьяным задавил 17-летнего парня, после чего покинул место ДТП, сообщает СУСК РФ по региону.Следователи считают, что вечером 20 ноября в районе села Тургеневка на дороге "Калачинск-Ивановка" в Омской области 42-летний пьяный мужчина за рулем "ВАЗ 21074" сбил 17-летнего парня и скрылся с места ДТП. Подросток от полученных травм скончался на месте.Подозреваемый задержан. Следователи намерены обратиться в суд, чтобы мужчину арестовали.Ему вменяется п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, и сопряженное с оставлением места его совершения).

https://ria.ru/20221121/rebenok-1832994975.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, дтп