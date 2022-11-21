https://ria.ru/20221121/drony-1833047801.html
Песков ответил на заявления о производстве беспилотников Россией и Ираном
Песков ответил на заявления о производстве беспилотников Россией и Ираном - РИА Новости, 21.11.2022
Песков ответил на заявления о производстве беспилотников Россией и Ираном
Информацию о планах совместного производства беспилотников РФ и Ираном надо уточнять у СМИ, которые об этом написали, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:41
2022-11-21T12:41
2022-11-21T12:52
россия
иран
в мире
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809480772_0:42:957:580_1920x0_80_0_0_3f272d410ef69eb5ac7a8ff78cf15141.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Информацию о планах совместного производства беспилотников РФ и Ираном надо уточнять у СМИ, которые об этом написали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и их союзников сообщило, что Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых дронов на территории РФ."Нет, никак. Я не знаю, откуда взяли эту информацию The Washington Post, нужно к ним обращаться", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать информацию.
https://ria.ru/20221117/diplomatiya-1832112384.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809480772_0:0:895:671_1920x0_80_0_0_208a174559a8d979268342d19adf7854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире, безопасность
Россия, Иран, В мире, Безопасность
12:41 21.11.2022 (обновлено: 12:52 21.11.2022)
Песков ответил на заявления о производстве беспилотников Россией и Ираном
Песков переадресовал в СМИ информацию о планах производства беспилотников Россией и Ираном