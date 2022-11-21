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Песков ответил на заявления о производстве беспилотников Россией и Ираном - РИА Новости, 21.11.2022
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Песков ответил на заявления о производстве беспилотников Россией и Ираном
Песков ответил на заявления о производстве беспилотников Россией и Ираном - РИА Новости, 21.11.2022
Песков ответил на заявления о производстве беспилотников Россией и Ираном
Информацию о планах совместного производства беспилотников РФ и Ираном надо уточнять у СМИ, которые об этом написали, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:41
2022-11-21T12:52
россия
иран
в мире
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Информацию о планах совместного производства беспилотников РФ и Ираном надо уточнять у СМИ, которые об этом написали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и их союзников сообщило, что Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых дронов на территории РФ."Нет, никак. Я не знаю, откуда взяли эту информацию The Washington Post, нужно к ним обращаться", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать информацию.
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россия, иран, в мире, безопасность
Россия, Иран, В мире, Безопасность
12:41 21.11.2022 (обновлено: 12:52 21.11.2022)
 
Песков ответил на заявления о производстве беспилотников Россией и Ираном

Песков переадресовал в СМИ информацию о планах производства беспилотников Россией и Ираном

© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 Соколиная охота в провинции Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Минобороны России
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Информацию о планах совместного производства беспилотников РФ и Ираном надо уточнять у СМИ, которые об этом написали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и их союзников сообщило, что Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых дронов на территории РФ.
"Нет, никак. Я не знаю, откуда взяли эту информацию The Washington Post, нужно к ним обращаться", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать информацию.
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В МИД прокомментировали обвинения в адрес России и Ирана в поставках БПЛА
 
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