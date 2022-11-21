https://ria.ru/20221121/drony-1833047801.html

Песков ответил на заявления о производстве беспилотников Россией и Ираном

Песков ответил на заявления о производстве беспилотников Россией и Ираном - РИА Новости, 21.11.2022

Песков ответил на заявления о производстве беспилотников Россией и Ираном

Информацию о планах совместного производства беспилотников РФ и Ираном надо уточнять у СМИ, которые об этом написали, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:41

2022-11-21T12:41

2022-11-21T12:52

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Информацию о планах совместного производства беспилотников РФ и Ираном надо уточнять у СМИ, которые об этом написали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и их союзников сообщило, что Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых дронов на территории РФ."Нет, никак. Я не знаю, откуда взяли эту информацию The Washington Post, нужно к ним обращаться", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать информацию.

https://ria.ru/20221117/diplomatiya-1832112384.html

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Екатерина Зайцева

россия, иран, в мире, безопасность